Incendio avanza sin control y arrasa 750 acres al oeste de Miami-Dade

MIAMI.- Un incendio de vegetación se extendía la noche del domingo por el oeste de Miami-Dade después de consumir unas 750 acres en las inmediaciones de la calle Ocho del suroeste y la avenida Krome.

El siniestro, identificado como Blue Gill Fire , permanecía con cero por ciento de contención, mientras las brigadas del Servicio Forestal de Florida intentaban frenar el avance de las llamas.

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El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) respondió inicialmente a la emergencia, pero posteriormente retiró sus unidades. Las operaciones quedaron entonces a cargo del organismo estatal.

Hasta el cierre de esta nota no existían amenazas para viviendas ni otras estructuras cercanas. Tampoco se habían reportado personas heridas.

La proximidad de la zona afectada a importantes vías del condado generó preocupación por la posible acumulación de humo y la reducción de la visibilidad. Los residentes deben mantenerse atentos a cualquier cambio en las condiciones y evitar acercarse al área donde trabajan las cuadrillas.

El origen del fuego no había sido determinado. Las altas temperaturas, la vegetación seca y los cambios en la dirección del viento pueden favorecer su propagación por terrenos abiertos próximos a los Everglades, dijeron las autoridades.

Este nuevo foco aparece varias semanas después de que otros incendios quemaran más de 20.000 acres en esa misma dirección durante junio. Aquellos sucesos provocaron cierres de carreteras, evacuaciones preventivas y episodios de humo en diferentes puntos del sur de Florida.

Las autoridades no han establecido una relación entre esos eventos y el actual siniestro.

La superficie alcanzada y el porcentaje de contención pueden variar a medida que avancen los trabajos. Se espera una nueva evaluación de la situación este lunes.

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