Incendio forestal sin control en el sur de Miami-Dade genera alerta por humo y calidad del aire

El siniestro, identificado como Highway 41 Fire, se originó el lunes alrededor de las 5:14 p.m. dentro del Parque Nacional Everglades.

MIAMI. – Un incendio forestal activo en el suroeste de Miami-Dade mantiene en alerta a autoridades y residentes debido a la propagación del humo y su impacto potencial en la calidad del aire, especialmente durante horas nocturnas y de la madrugada.

El siniestro, identificado como Highway 41 Fire , se originó el lunes alrededor de las 5:14 p.m. dentro del Parque Nacional Everglades y hasta este martes ha consumido aproximadamente 5.000 acres, según el Servicio Forestal de Estados Unidos. Las autoridades indicaron que el fuego permanece sin contención (0%), aunque por el momento no representa una amenaza directa para las viviendas aledañas a la zona.

A pesar de ello, al menos ocho estructuras han estado potencialmente en riesgo, mientras continúan las labores para evitar su propagación.

El operativo de respuesta incluye 48 efectivos, apoyados por cinco camiones de bomberos, cuatro helicópteros y dos aeronaves de ala fija, de acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales. Además, se confirmó el despliegue de recursos adicionales, incluyendo un camión del Servicio Forestal del USDA procedente de Arkansas para reforzar los esfuerzos de contención inicial. El costo de las operaciones supera ya los 750.000 dólares.

Desde el punto de vista comunitario, el mayor impacto se concentra en el humo. Las condiciones atmosféricas han favorecido su desplazamiento hacia zonas menos pobladas debido a vientos del noreste. Sin embargo, las autoridades advierten que durante la noche y la madrugada del miércoles podrían registrarse episodios de humo, bruma o niebla de intensidad moderada, con deterioro de la calidad del aire en áreas del extremo suroeste del condado; manteniendo los efectos del humo mayormente confinados dentro de los Everglades, aunque sin descartar impactos puntuales en comunidades cercanas.

Este fenómeno responde a la disminución de las temperaturas y la reducción de las brisas internas, lo que provoca estancamiento del aire y concentración de partículas.

Para la mañana del jueves, se espera un cambio en la dirección del viento hacia el este, este-sureste y sureste, lo que podría trasladar condiciones de humo de moderadas a intensas hacia otras áreas, incluido el centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”.

El tránsito por la Tamiami Trail permanece abierto en ambos sentidos. No obstante, conductores que se dirijan hacia el oeste desde Miami pueden observar las llamas a pocas millas al oeste del Miccosukee Resort & Casino y de la avenida Krome.

Las agencias del orden mantienen la recomendación de precaución para quienes transiten por la zona, así como para personas con condiciones respiratorias, ante posibles afectaciones por el humo.

La causa del incendio continúa bajo investigación.