Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Blessd actuará durante Casa Spotify Miami en The Wynwood Marketplace el 12 de noviembre de 2024 en Miami, Florida.

La Orquesta Sinfónica de Miami presenta el concierto de final de temporada bajo la dirección del maestro Eduardo Marturet, el domingo 3 de mayo a las 6 pm. Más información en: www.arshtcenter.org .

Kaseya Center

El cantautor colombiano Blessd trae su gira El Mejor Hombre Del Mundo, el sábado 9 de mayo a las 8 pm. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Escena

Teatro Miami

Mi Vida en Alquiler, la comedia contemporánea de Mijail Mulkay, llega al Teatro Miami, el sábado 2 de mayo a las 7 pm. Más información: www.ticketplate.com.

Arsht Center

Basada en la novela que inspiró la icónica película, el musical The Notebook se estrena como parte de la programación de Broadway in Miami. Funciones del 5 al 10 de mayo en la Ziff Ballet Opera House del Arsht Center. Más información: www.arshtcenter.org.

Artes visuales

Pérez Art Museum Miami

Get in the Game: Sports, Art, Culture explora la dinámica interacción entre el desempeño atlético y la expresión artística, a través de más 100 obras de artistas de todo el mundo. La muestra se puede visitar hasta el 23 de agosto en el Pérez Art Museum Miami, 1103 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Tripping Animals Brewing

Books & Brews vuelve el domingo 3 de mayo. Una tarde dedicada a la fantasía y el romance, mientras los lectores apoyan a los autores locales. Desde las 12 del mediodía en la cervecería Tripping Animals, 2685 NW 105 Ave., en Doral. Más información en www.eventbrite.com.