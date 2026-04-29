Lo que presenta la escena en Miami esta semana

MÚSICA
Arsht Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 30 de abril al 9 de mayo
Arsht Center
La Orquesta Sinfónica de Miami presenta el concierto de final de temporada bajo la dirección del maestro Eduardo Marturet, el domingo 3 de mayo a las 6 pm. Más información en: www.arshtcenter.org.
Kaseya Center
El cantautor colombiano Blessd trae su gira El Mejor Hombre Del Mundo, el sábado 9 de mayo a las 8 pm. Más información en: www.kaseyacenter.com.
Teatro Miami
Mi Vida en Alquiler, la comedia contemporánea de Mijail Mulkay, llega al Teatro Miami, el sábado 2 de mayo a las 7 pm. Más información: www.ticketplate.com.
Arsht Center
Basada en la novela que inspiró la icónica película, el musical The Notebook se estrena como parte de la programación de Broadway in Miami. Funciones del 5 al 10 de mayo en la Ziff Ballet Opera House del Arsht Center. Más información: www.arshtcenter.org.
Pérez Art Museum Miami
Get in the Game: Sports, Art, Culture explora la dinámica interacción entre el desempeño atlético y la expresión artística, a través de más 100 obras de artistas de todo el mundo. La muestra se puede visitar hasta el 23 de agosto en el Pérez Art Museum Miami, 1103 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132. Más información en: www.pamm.org.
Tripping Animals Brewing
Books & Brews vuelve el domingo 3 de mayo. Una tarde dedicada a la fantasía y el romance, mientras los lectores apoyan a los autores locales. Desde las 12 del mediodía en la cervecería Tripping Animals, 2685 NW 105 Ave., en Doral. Más información en www.eventbrite.com.