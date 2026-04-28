Pat Riley descarta traspasar a Bam Adebayo y rechaza reconstrucción en Miami Heat

El presidente del Heat de Miami, Pat Riley, sonríe mientras responde preguntas durante una conferencia de prensa en el final de temporada de baloncesto de la NBA, el martes 20 de junio de 2023, en Miami.

El presidente de Miami Heat, Pat Riley, dejó claro que la franquicia no contempla traspasar a Bam Adebayo ni iniciar un proceso de reconstrucción basado en perder partidos para obtener mejores selecciones del draft.

Riley aseguró que el futuro del equipo gira alrededor del pívot tres veces All-Star y fue tajante al ser consultado sobre una posible salida del jugador.

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“Quiero construir alrededor de Bam... La respuesta es no. A menos que alguien me diera ocho picks y a Victor Wembanyama”.

El histórico directivo también reiteró que la organización será agresiva en el mercado durante la temporada baja, en medio de rumores que vinculan a Giannis Antetokounmpo como una posible estrella disponible.

Riley rechaza el tanking en Miami

Con 81 años, Riley afirmó que nunca aceptaría una estrategia basada en perder deliberadamente para mejorar la posición en el draft.

“No vamos a hacer tanking. No vamos a perder. No vamos a ir a la lotería por esa locura, porque renunciaría”.

Las declaraciones llegan tras una temporada decepcionante para Miami, que disputó por cuarto año seguido el Play-In, aunque esta vez quedó fuera de los playoffs tras caer ante Charlotte Hornets en el duelo 9-10.

Miami busca volver a competir

Después de alcanzar las Finales de la NBA en 2023, donde perdió frente a Denver Nuggets, el Heat sufrió eliminaciones consecutivas en primera ronda en 2024 y 2025 antes de quedar fuera en 2026.

Ahora, la prioridad de Riley parece clara: mantener a Adebayo como pieza central y reforzar la plantilla para volver a competir en el Este.