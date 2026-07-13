lunes 13  de  julio 2026
SINIESTRO

Incendio en una alcantarilla provocó evacuación de edificio en Miami Beach

El fuego alcanzó una bóveda eléctrica de FPL y obligó a evacuar un inmueble en Lincoln Road. Tres personas fueron hospitalizadas con lesiones leves

Imagen referencia de un cuerpo de bomberos en la escena de un incendio.

Imagen referencia de un cuerpo de bomberos en la escena de un incendio.

PIXABAY
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un incendio que se originó en una alcantarilla y se propagó hasta una bóveda eléctrica de Florida Power & Light (FPL) provocó la evacuación de un edificio comercial y residencial en Miami Beach, además de dejar tres personas hospitalizadas con lesiones leves, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió la tarde del domingo en el 230 de Lincoln Road, cerca de Collins Avenue, una de las zonas de mayor afluencia de residentes y turistas en la ciudad.

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De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Miami Beach, las llamas comenzaron en una alcantarilla y posteriormente alcanzaron la infraestructura eléctrica de FPL ubicada junto al inmueble, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para controlar la situación y garantizar la seguridad de los ocupantes.

Como medida preventiva, el edificio fue evacuado mientras los equipos de rescate trabajaban en el lugar y evaluaban posibles riesgos derivados del incendio.

Tres personas fueron trasladadas al Hospital Mount Sinai, donde recibieron atención por lesiones menores. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la naturaleza de esas heridas ni revelado sus identidades.

La emergencia quedó bajo control sin que se reportaran víctimas de gravedad. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas que originaron el fuego y evaluar los daños ocasionados a la infraestructura eléctrica y al edificio afectado.

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