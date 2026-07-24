viernes 24  de  julio 2026
EMERGENCIA

Madrid: Incendios obligan la evacuación o confinamiento de 19.000 personas en región afectada

La Comisión Europea anunció este viernes que ha movilizado cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, para ayudar a combatir los incendios en España

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción, a 24 de julio de 2026, en Burgohondo, Ávila, Castilla y León (España). El incendio, que continúa fuera de la capacidad de extinción, ha obligado a evacuar a unas 1.500 personas, mantiene confinados a Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo. &nbsp; &nbsp;

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción, a 24 de julio de 2026, en Burgohondo, Ávila, Castilla y León (España). El incendio, que continúa fuera de la capacidad de extinción, ha obligado a evacuar a unas 1.500 personas, mantiene confinados a Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo.

 

 

EUROPA PRESS

Más de 10.000 personas han sido evacuadas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno por los tres incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid.

Según ha informado el Gobierno autonómico, se mantienen activos los incendios de Villa del Prado, San Martín y Almorox (Toledo), que cuentan con un "potencial de avance sin capacidad de extinción".

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A estos tres incendios se ha sumado el incendio de Burgohondo (Ávila), cuya previsión es que en las próximas horas y dadas las condiciones meteorológicas, vaya a impactar en la Comunidad de Madrid.

En estos momentos, hay más de 270 profesionales actuando en la zona: 21 vehículos con 90 efectivos en Villa del Prado, 17 vehículos con 65 efectivos en San Martín de Valdeiglesias, 2 secciones de la UME con 40 dotaciones cada una en San Martín de Valdeiglesias. Y otra sección de la UME con otras 40 en Villa del Prado.

La Comunidad de Madrid ha solicitado la activación de la situación operativa 3 de interés nacional, dado que los incendios están "fuera de capacidad de extinción". "Tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados", ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

Bruselas moviliza cuatro aviones para ayudar en incendios

La Comisión Europea anunció este viernes que ha movilizado cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, para ayudar a combatir los incendios en España.

"Hemos movilizado cuatro aviones y las imágenes de los satélites de Copérnico están apoyando la respuesta sobre el terreno. Estos aviones estaban posicionados en Grecia y en Italia y se han desplegado ahora en España para ayudar", dijo la portavoz comunitaria encargada de Protección Civil, Anna-Kaisa Itkonen, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El Gobierno español activó el jueves por la noche el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar más recursos contra el fuego a sus socios comunitarios, a raíz de cuatro incendios activos en el centro del país que preocupan especialmente.

Los cuatro aviones Canadair movilizados forman parte de la flota de la reserva estratégica de la Unión Europea (UE), que dispone de 22 aviones, cinco helicópteros y 777 bomberos preposicionados en diferentes países del club comunitario, particularmente en las áreas donde se prevé un mayor riesgo de incendios.

"Están listos para apoyar inmediatamente y ayudar a las brigadas locales, están en alerta permanente", dijo la portavoz, que precisó que son los gobiernos nacionales los que tienen que solicitar la ayuda en primer lugar para que la UE movilice medios.

Incendios afectan centro de adultos mayores

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha informado de que mantiene un "seguimiento permanente de la situación" en las residencias y centros de atención social ubicados en las zonas afectadas por los tres incendios simultáneos, con el objetivo de "garantizar la seguridad, coordinar los traslados necesarios y la adecuada atención de todos los usuarios".

La residencia de mayores San Juan Bautista (Aldea del Fresno), con 70 residentes, ha sido evacuada a Villamanta, desde donde se está organizando su traslado a la residencia Parque de los Frailes, en Leganés.

Asimismo, se ha desalojado a los 77 usuarios de la residencia privada La Fresneda y a los 78 residentes del centro para personas con discapacidad intelectual AMAN Picadas al polideportivo de Villamanta.

En San Martín de Valdeiglesias, los usuarios de la residencia privada López Rumayor permanecen en el polideportivo municipal y los ocho residentes con mayor grado de fragilidad serán trasladados a una residencia pública de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

Por su parte, la Residencia de mayores de la AMAS, con 86 usuarios no dependientes, y el centro para personas con discapacidad gravemente afectadas, con 28 residentes, se encuentran preparadas para una posible evacuación si fuera necesario.

La situación permanece estable en Villa del Prado, donde la residencia de mayores ha acogido a cuatro personas mayores procedentes del exterior para que pernocten en sus instalaciones.

Por último, en Cenicientos y Cadalso de los Vidrios las residencias no presentan problemas.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

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