jueves 23  de  julio 2026
OLA DE CALOR

Gobierno de España decreta emergencia por incendios en Madrid y otras provincias de España

En la capital española ya van 10.000 personas evacuadas. Ya se han quemado cerca de 125.000 hectáreas desde el 1 de enero en España

En Madrid, los incencios están fuera de capacidad de extinción (AFP)

En Madrid, los incencios están fuera de capacidad de extinción (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — El gobierno español decretó la noche del jueves, 23 de julio, la emergencia de alcance nacional en la región de Madrid y en la provincia de Ávila, cerca de la capital, ante varios incendios forestales que arden sin control.

La medida, anunciada por el Ministerio del Interior, busca movilizar más recursos para combatir los incendios, que en Madrid han provocado la evacuación de 10.000 personas.

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Asimismo, el decreto deja en manos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) la respuesta a la crisis.

El ministerio explicó que tomó esta decisión poco frecuente “debido a la concurrencia de estos incendios, junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos”, lo que incrementa “la complejidad de las labores de extinción y de protección civil”.

Miles de evacuados

El gobierno hizo este anuncio poco después de que la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitara la emergencia ante “la gravedad y simultaneidad de incendios forestales” tanto en Madrid como en regiones aledañas.

“En Madrid tenemos millas de evacuados e incendios fuera de capacidad de extinción (...) Mañana (viernes) se esperan condiciones meteorológicas muy adversas y es necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios”, escribió Ayuso en X.

En España, país muy descentralizado, el combate de los incendios corresponde a cada gobierno regional, que puede solicitar ayuda adicional si la necesita.

La UME ya había estado prestando apoyo en el combate de los incendios en Madrid, y ahora asumirá el mando de la operación.

En los últimos días se han declarado numerosos incendios en España.

Impulsados por la ola de calor que asfixia al país desde hace dos días, estos incendios forestales se propagan muy rápidamente, sobre todo en las zonas desérticas, donde la maleza constituye el combustible ideal para el rápido avance de las llamas.

125.000 hectáreas quemadas

“El Gobierno ha desplegado todos los medios para frenar los terribles incendios que ahora mismo afectan a numerosas zonas: Ávila, León, Toledo, Madrid y otros puntos de España”, escribió en X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió a la población "mucha precaución" y seguir "las indicaciones" de las autoridades.

El incendio más importante se encuentra al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara, a unos 100 kilómetros al norte de la capital, y ha arrasado 32.000 hectáreas desde el jueves pasado.

En total, ya se han quemado cerca de 125.000 hectáreas desde el 1 de enero en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis).

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron devoradas por las llamas en España, según Effis, lo que representa el peor balance en la historia reciente del país.

FUENTE: Con información de AFP

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