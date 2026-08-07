Inspección en aeropuerto de Miami conduce a condena por explotación sexual de menor en Cuba

Ariel Espinosa fue identificado como sospechoso en este caso a su regreso desde Holguín a Miami.

MIAMI.- Cientos de imágenes y videos de abuso sexual infantil salieron a la luz cuando agentes examinaron el teléfono de un pasajero que regresó desde la terminal aérea Frank País de Holguín al Aeropuerto Internacional de Miami.

El contenido encontrado abrió una pesquisa contra Ariel Espinosa, de 63 años y residente en la ciudad, quien recibió una condena de 27 años de cárcel por solicitar grabaciones explícitas a un adolescente de 14 años en Cuba.

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El juez K. Michael Moore dictó la sentencia después de que el acusado se declarara culpable de intento de producción y transporte de material de abuso sexual infantil, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Según los registros judiciales, el hombre arribó el 24 de agosto de 2025. Durante un control secundario, las autoridades efectuaron el examen preliminar del dispositivo que permitió detectar las evidencias.

Los investigadores recuperaron además conversaciones en las cuales impartía instrucciones para crear las grabaciones. Los intercambios también mostraron que conocía la edad de la víctima y enviaba pagos electrónicos a cambio del contenido.

El expediente no identifica al adolescente ni precisa cómo se produjo el contacto inicial, cuánto tiempo se prolongó o el monto total entregado.

“Ariel Espinosa sabía que su víctima tenía solo 14 años; sin embargo, pagó y dio instrucciones al menor en repetidas ocasiones para que creara material sexualmente explícito para su propia gratificación”, declaró el fiscal Jason A. Reding Quiñones.

El funcionario calificó la conducta de “calculada, abusiva y profundamente cruel” y aseguró que el castigo envía una advertencia a quienes se aprovechan de niños dentro o fuera de Estados Unidos.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estuvo a cargo del caso, con apoyo de su Agregaduría Regional del Caribe y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Reding Quiñones anunció el resultado junto con José R. Figueroa, agente especial al frente de HSI Miami. La fiscal adjunta Andrea Montes llevó el proceso, registrado con el número 25-cr-20403.