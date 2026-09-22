martes 22  de  septiembre 2026
VENEZUELA

Diosdado Cabello confirma: excarcelación de presos políticos no ha sido tema en diálogo con oposición

"Lo que se hable en la mesa de diálogo nosotros lo apoyamos", señaló Diosdado Cabello en rueda de prensa del chavismo

&nbsp;Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.&nbsp;

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 

EFE/ Miguel Gutierrez
Por Valeria Montero

CARACAS.- El ministro del Interior y secretario del partido político del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que la excarcelación de los presos políticos no forma parte, hasta ahora, de la agenda en la mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición bajo el auspicio de Estados Unidos.

"¿Excarcelaciones? (...) Eso no se ha tocado ahí, no se ha tocado nunca", respondió Cabello el lunes, tras ser consultado en rueda de prensa.

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El dirigente chavista sostuvo que son "muy respetuosos de esa mesa de diálogo" y apoyan "totalmente" al jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez. Rodríguez preside la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 y es hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

"Lo que se hable en la mesa nosotros lo apoyamos", insistió el ministro Cabello, en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, dijo el sábado que considera que la libertad de los presos políticos forma parte del diálogo aunque no está incluido oficialmente en la agenda.

"El tema de los presos políticos, aun cuando no está en la mesa, (...) es un tema de la mesa, para mí es un tema de la mesa que los presos políticos salgan en libertad y es un compromiso moral (...) seguir luchando por ustedes", aseveró Figuera.

344 presos políticos

La ONG Foro Penal registró hasta el 18 de septiembre 344 presos políticos en Venezuela. De este grupo, 200 detenidos son civiles y 144 militares. Además, 153 han sido condenados.

Human Rights Watch (HRW) dijo la semana pasada que Delcy Rodríguez, logró una "tregua" tras años de represión, pero Venezuela requiere de reformas institucionales urgentes.

"Hay una pausa en la represión", señaló Federico Borello, subdirector ejecutivo de HRW, tras reunirse el jueves con la mandataria en Caracas. Una delegación de la ONG Internacional regresó a Venezuela luego de ser expulsada en 2008 por Hugo Chávez.

FUENTE: Con información de EFE/Foro Penal/AFP

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