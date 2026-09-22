martes 22  de  septiembre 2026
ACERCAMIENTOS

Donald Trump se reúne por primera vez con Delcy Rodríguez en Nueva York y será "breve"

El presidente de EEUU tendrá un encuentro esta noche con la jefa encargada de Venezuela al margen de recepción de líderes en la Asamblea General de la ONU

La interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente estadounidense Donald Trump.

La interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente estadounidense Donald Trump.

JUAN BARRETO / AFP
El presidente republicano, Donald Trump, se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 22 de septiembre de 2026. Será el primer encuentro de un mandatario estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años

El presidente republicano, Donald Trump, se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 22 de septiembre de 2026. Será el primer encuentro de un mandatario estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años

AFP
Por Julián Varela

NUEVA YORK.- - El presidente de EEUU, Donald Trump, se reúne este martes con la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York, en un primer acercamiento entre Washington y Caracas, según la agenda que prevé encuentros con líderes europeos al margen de la Asamblea General de la ONU.

La reunión pautada a las 19.40 horas (23.40 GMT) en Nueva York será “breve”, informó la Casa Blanca que no detalló sobre los puntos a abordar.

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No obstante, se señaló que el formato será más informal que las reuniones bilaterales de Trump con los líderes de Francia, Reino Unido o Japón, y también con Groenlandia y Dinamarca, aunque no resta trascendencia el “cara a cara” que lucía impensable, tras el arresto del depuesto Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses, en enero de este 2026.

Delcy Rodríguez llegó a EEUU este lunes en la madrugada en un avión estadounidense para atender una agenda que incluye la asistencia a la 81° Asamblea General de la ONU y reuniones con organismos financieros multilaterales.

Reunión Trump y Rodríguez

La reunión entre Trump y Rodríguez tiene lugar poco después del anuncio del mandatario de acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas y los controvertidos convenios petroleros con Venezuela cuyos ingresos son controlados directamente por Washington.

Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras su captura, había prometido lealtad al líder chavista antes de iniciar un inesperado acercamiento progresivo a Washington.

Desde principios de este año, los dos países han estrechado su cooperación en distintos ámbitos, especialmente en el sector hidrocarburos en medio de un proceso que Washington ha definido como "tutelaje" sobre el país suramericano.

María Corina Machado y el regreso

Mientras se espera por el resultado de los encuentros, se informó que la líder opositora María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, permanece en Panamá a la espera de que EEUU autorice su ingreso a Venezuela, tres meses después de que Washington frustrara su entrada.

Machado, quien regaló a Trump su medalla del Premio de otorgado por el Comité de Oslo, se ha visto quedado excluida temporalmente del proceso de transición impulsado por el gobierno norteamericano.

Trump, que afronta un creciente desgaste político por la guerra con Irán a pocas semanas de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, suele reivindicar el "éxito" de la operación en Venezuela y los beneficios que, según él, ha reportado a Estados Unidos en materia petrolera.

Este domingo, Machado respaldó la propuesta del senador republicano Bernie Moreno de celebrar el 24 de julio próximo las elecciones en Venezuela, en declaraciones a un medio estadounidense.

FUENTE: Con información de EFE

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