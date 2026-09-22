martes 22  de  septiembre 2026
INMIGRACIÓN

Presunto hacinamiento y falta de higiene en sede de ICE en Miramar, a partir de fotos filtradas

Un documento entregado al Congreso señala que el recinto llegó a albergar 342 detenidos, pese a tener capacidad autorizada para 56

Vista general del espacio donde más de un centenar de detenidos habrían permanecido durante varios días, según la denuncia presentada al Congreso. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Vista general del espacio donde más de un centenar de detenidos habrían permanecido durante varios días, según la denuncia presentada al Congreso.

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTESÍA / DEMÓCRATAS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Varias personas se asean en el exterior de la sede de ICE en Miramar, según imágenes aportadas por un denunciante interno.

Varias personas se asean en el exterior de la sede de ICE en Miramar, según imágenes aportadas por un denunciante interno.

CORTESÍA / DEMÓCRATAS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Desechos humanos aparecen desbordados en el suelo, junto a uno de los baños portátiles situados fuera del área de retención. &nbsp;

Desechos humanos aparecen desbordados en el suelo, junto a uno de los baños portátiles situados fuera del área de retención.

 

CORTESÍA / DEMÓCRATAS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Decenas de inmigrantes permanecen en el área de acceso vehicular de la sede de ICE en Miramar, habilitada como espacio de retención.

Decenas de inmigrantes permanecen en el área de acceso vehicular de la sede de ICE en Miramar, habilitada como espacio de retención.

CORTESÍA / DEMÓCRATAS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Bolsas de basura se acumulan junto al área de acceso vehicular utilizada para mantener detenidos en la oficina de ICE en Miramar.

Bolsas de basura se acumulan junto al área de acceso vehicular utilizada para mantener detenidos en la oficina de ICE en Miramar.

CORTESÍA / DEMÓCRATAS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Baños portátiles instalados cerca del espacio empleado para retener inmigrantes en la dependencia federal de Miramar.

Baños portátiles instalados cerca del espacio empleado para retener inmigrantes en la dependencia federal de Miramar.

CORTESÍA / DEMÓCRATAS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Una fotografía muestra el interior de uno de los baños portátiles colocados en las inmediaciones del área de retención.

Una fotografía muestra el interior de uno de los baños portátiles colocados en las inmediaciones del área de retención.

CORTESÍA / DEMÓCRATAS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIRAMAR.- Fotografías y testimonios que según informe, habrían sido entregados por empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a demócratas del Congreso, reavivaron cuestionamientos sobre la sede de ICE en Miramar, donde presuntamente cientos de inmigrantes habrían permanecido en espacios saturados, algunos, según las imágenes, durmiendo sobre el concreto o sujetos con grilletes.

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Las imágenes muestran baños desbordados, áreas aparentemente insalubres y detenidos acostados en el suelo. Los denunciantes, identificados, según el informe, “como trabajadores de ICE con conocimiento directo de los hechos”, también habrían alertado sobre acceso insuficiente a la atención médica, productos de higiene, alimentos y asistencia legal.

De acuerdo con una carta enviada a las autoridades federales, el recinto de Miramar tiene capacidad autorizada para 56 individuos. No obstante, durante una jornada de agosto habría podido alojado a unos 342.

Más de un centenar presuntamente pasó la noche en el acceso vehicular del edificio, descrito como una estructura similar a un almacén y sin ventilación adecuada. Algunos habrían dormido completamente encadenados.

Los presuntos informantes aseguran que hombres y mujeres permanecieron allí hasta siete días, aunque este tipo de dependencia fue concebida para retenciones inferiores a 12 horas. Una orden judicial emitida en junio de 2026 habría limitado a ese periodo la permanencia en esos espacios.

El documento sostiene que durante aproximadamente tres meses no se realizó una limpieza adecuada. Uno de los inodoros habría permanecido obstruido, provocando el derrame de orina y materia fecal, mientras varios baños portátiles estaban cubiertos de desechos.

La falta de artículos básicos también figura entre los señalamientos. Una mujer habría sangrado a través de su ropa hasta que una funcionaria le entregó productos de higiene femenina.

Otra preocupación apunta a la supuesta ausencia de profesionales de la salud. Según los testimonios presentados al Congreso, varios inmigrantes se desmayaron, reportaron dolores en el pecho o pasaron días sin recibir medicamentos para enfermedades como diabetes e hipertensión.

El reporte añade que un detenido notificó que padecía tuberculosis, pero presuntamente no fue aislado para evitar posibles contagios. Varios empleados también habrían necesitado antibióticos después de enfermarse por la falta de salubridad.

Los congresistas Robert Garcia, Bennie G. Thompson y Maxwell Frost remitieron comunicaciones al director interino de ICE, David J. Venturella, y al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, Joseph V. Cuffari.

Los representantes solicitaron registros de ocupación, llamadas al 911, incidentes de seguridad, servicios de limpieza, asistencia sanitaria y comunicaciones internas. Además, pidieron identificar a los funcionarios que autorizaron mantener detenidos durante varios días y superar el límite establecido.

La agencia deberá preservar y entregar la documentación requerida antes del 5 de octubre.

Las nuevas revelaciones coinciden con señalamientos formulados en julio por la congresista Debbie Wasserman Schultz, quien realizó una visita sin previo aviso al centro de Miramar y posteriormente describió un escenario de sobrepoblación y falta de privacidad.

Ante señalamientos previos, el Departamento de Seguridad Nacional rechazó que existiera un trato inhumano y afirmó que quienes están bajo custodia reciben alimentación, servicios médicos y oportunidades para comunicarse con familiares y abogados.

Hasta el momento de la publicación, ICE no había divulgado una respuesta específica sobre las fotografías y declaraciones incluidas en la investigación.

Bolsas de basura se acumulan junto al área de acceso vehicular utilizada para mantener detenidos en la oficina de ICE en Miramar.

Bolsas de basura se acumulan junto al área de acceso vehicular utilizada para mantener detenidos en la oficina de ICE en Miramar.

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