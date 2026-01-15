Interrupción del servicio de Verizon afectó a usuarios y negocios en Miami

El episodio mostró la gran dependencia de la conectividad móvil para la vida cotidiana.

MIAMI .- Una interrupción generalizada en la red de Verizon Wireless , registrada el martes 14 de enero de 2026, dejó sin servicio de llamadas, mensajes de texto y datos móviles a miles de usuarios en distintas partes de Estados Unidos . La falla comenzó alrededor del mediodía, hora del Este, y se extendió durante varias horas, impactando también a clientes en el sur de Florida, incluido Miami.

Durante el incidente, numerosos suscriptores reportaron que sus teléfonos mostraron la señal de “SOS”, lo que evidenció la imposibilidad de conectarse a la red celular; limitando la comunicación básica y el acceso a aplicaciones y plataformas digitales esenciales.

VIOLENCIA DOMÉSTICA Policía de Miami Gardens emite orden de arresto contra el boxeador Gervonta Davis por presunta agresión a una mujer

Verizon reconoció el evento técnico y ofreció disculpas a sus clientes. En un comunicado, la compañía indicó que "el problema estuvo relacionado con una falla técnica en sus sistemas, descartó un ciberataque y aseguró que sus equipos trabajaron para restablecer el servicio." Según la empresa, la conectividad comenzó a recuperarse de forma progresiva durante la tarde y quedó mayormente restablecida entrada la noche. También informó que ofrecerá créditos en las cuentas de las personas afectadas como compensación.

En el ámbito local, la desconexión tuvo consecuencias directas no solo para usuarios individuales, sino también para actividades comerciales que dependen de la red celular.

Gustavo Caraballo relató a DIARIO LAS AMÉRICAS que la falta de señal le impidió realizar llamadas importantes y mantenerse comunicado durante varias horas, una experiencia que describió como frustrante.

Más significativo fue el impacto para José López, conductor de Uber, quien explicó que la caída de la infraestructura móvil le hizo imposible trabajar durante gran parte del día. Al no poder acceder a la aplicación ni recibir solicitudes de viajes, López aseguró que sufrió pérdidas económicas, reflejando cómo la interrupción afectó directamente a trabajadores y pequeños negocios que dependen del uso constante de datos móviles para operar.

Aunque el incidente generó molestias y afectaciones económicas puntuales, Verizon indicó que en la actualidad su red opera con normalidad y que continúa monitoreando sus sistemas para evitar situaciones similares. La compañía recomendó a sus consumidores que experimentaron inconvenientes, reiniciar sus dispositivos para asegurar una reconexión completa.

El episodio dejó en evidencia la alta dependencia de la conectividad móvil para la vida cotidiana y la actividad económica en ciudades como Miami, donde miles de trabajadores utilizan plataformas digitales como principal herramienta de ingreso.