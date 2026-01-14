miércoles 14  de  enero 2026
Joven irrumpe en estación policial de Miami Beach y confiesa apuñalamiento al azar

El sospechoso llegó por cuenta propia y admitió el ataque; la investigación derivó además en acusaciones por posesión y difusión de material de abuso sexual infantil.

Sebastian Tomas Datorre Rodríguez, es el presunto responsable en este incidente.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE MIAMI BEACH
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI BEACH. - Un joven de 21 años permanece detenido sin derecho a fianza tras confesar un ataque con arma blanca ocurrido de madrugada en Miami Beach, un caso que dio un giro mayor cuando las autoridades confirmaron que el sospechoso también enfrenta cargos relacionados con pornografía infantil.

De acuerdo con la investigación, el hecho se registró alrededor de las 3:00 a.m. del domingo en las inmediaciones de Lincoln Road y Washington Avenue. Agentes que acudieron al lugar encontraron a un hombre con una herida profunda en el cuello y una pérdida considerable de sangre. La víctima fue trasladada de emergencia al Ryder Trauma Center, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y posteriormente reportada en condición estable.

Según el reporte de arresto la persona herida fue identificada como Halbert Thomas, quien relató a los investigadores que dormía cerca de SoundScape Park cuando despertó abruptamente tras sentir el dolor provocado por la puñalada. Así miso, el documento refiere que el agresor no tenía relación previa con el herido y el asalto habría sido completamente al azar.

En la escena, los detectives a cargo recuperaron un cuchillo de cocina con manchas de sangre, el cual fue incorporado como evidencia en el caso.

Minutos después del incidente, el presunto responsable, señalado como Sebastian Tomas Datorre Rodríguez, se presentó voluntariamente en una estación del Departamento de Policía de Miami Beach (MBPD). Cámaras corporales captaron el momento en que el sospechoso se acerca a un oficial y admite haber cometido el ataque. En el video, se le escucha decir que “había cometido varios delitos y que deseaba entregarse.”

Durante los interrogatorios, el acusado manifestó que “llevaba días considerando apuñalar a alguien y que buscaba provocar una condena prolongada de prisión como una forma de cambiar su situación personal.” De acuerdo con el reporte, reconoció que su intención era atacar a una persona sin selección previa y que era consciente del daño que podía causar.

La investigación se amplió cuando, durante el proceso, los investigadores determinaron que el sospechoso había compartido material de abuso sexual infantil a través de la plataforma Discord. Reportes cibernéticos vincularon ese contenido con una dirección IP asociada a la dirección de su residencia en Miami Beach, lo que dio pie a cargos adicionales.

El portavoz policial Christopher Bess señaló que, “aunque el acusado indicó estar dentro del espectro autista, dejó claro durante los interrogatorios que comprendía la gravedad de sus actos y que su intención era causar daño, independientemente de si la víctima sobrevivía o no.”

Datorre Rodríguez fue ingresado en un centro de detención y compareció posteriormente ante un juez, quien ordenó que permanezca bajo custodia sin posibilidad de fianza mientras avanza el proceso judicial en su contra.

