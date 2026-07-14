martes 14  de  julio 2026
POLÍTICA MIGRATORIA

"Alligator Alcatraz" pasa a la historia tras el retiro del polémico centro para migrantes en Florida

Ron DeSantis confirmó que el recinto dejó de operar luego del traslado de todas las personas bajo custodia. Miami-Dade busca ahora recuperar el predio y evaluar su impacto sobre los Everglades

Un coche de ICE posicionado en la entrada del centro de detención.

Un coche de ICE posicionado en la entrada del centro de detención.

EFE
Vista de Alligator Alcatraz por dentro.&nbsp;

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El campamento para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz” ya forma parte del pasado. Las estructuras temporales levantadas sobre el antiguo Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier fueron retiradas por completo, poniendo fin a uno de los proyectos más controvertidos impulsados por la administración del gobernador Ron DeSantis en materia migratoria.

Las imágenes aéreas captadas esta semana y divulgadas por medios locales muestran un espacio completamente despejado, sin rastros de las carpas ni de la infraestructura que durante meses funcionó como punto de reclusión para extranjeros bajo custodia federal.

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El mandatario republicano explicó que el lugar fue concebido desde el inicio como una solución provisional, mientras el Gobierno federal ampliaba su capacidad para albergar a las personas detenidas por violaciones a las leyes de inmigración.

“Cumplió su propósito por el tiempo que estuvo”, afirmó DeSantis al anunciar que las labores de desmovilización habían concluido.

Vista de Alligator Alcatraz por dentro.

Vista de Alligator Alcatraz por dentro.

Según precisó, todos los ocupantes fueron trasladados previamente a otras dependencias federales, por lo que el recinto dejó de recibir internos antes de que comenzara el desmontaje de las estructuras.

Inaugurado en julio de 2025, el proyecto fue presentado como una herramienta para reforzar la estrategia de deportaciones promovida por la administración del presidente Donald Trump. De acuerdo con cifras ofrecidas por el gobernador, unas 21.000 personas pasaron por esas instalaciones durante el tiempo que permanecieron en funcionamiento.

Su existencia, sin embargo, generó constantes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Exocupantes denunciaron dificultades para acceder a representación legal y describieron condiciones precarias, entre ellas problemas sanitarios, presencia de insectos y deficiencias en la alimentación.

Con el desmonte del campamento, la atención se dirige ahora al futuro del predio ubicado en el corazón de los Everglades.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, aseguró que el condado espera recibir formalmente la propiedad para iniciar una evaluación sobre los posibles efectos derivados de la construcción y operación del lugar.

En declaraciones ofrecidas a NBC6, medio hermano de Telemundo 51, la funcionaria explicó que ya comenzaron las inspecciones para determinar el alcance de cualquier afectación al entorno.

“Estamos esperando la devolución formal de la propiedad. Pero estamos inspeccionando para ver qué tipo de impactos ambientales puede haber por este año de detención y construcción en el sitio. También tenemos mucho interés en devolver este lugar a la naturaleza, a la conservación, así que exploraremos el mejor camino a seguir para hacerlo lo antes posible”, afirmó.

Levine Cava reiteró además que la intención de la administración condal es impulsar la recuperación del área y estudiar alternativas que permitan incorporarla de manera permanente a los esfuerzos de conservación y restauración de ese ecosistema.

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