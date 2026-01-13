Jay Collins entra a la abarrotada contienda por la gobernación de Florida

MIAMI.- El vicegobernador de Florida , Jay Collins , anunció oficialmente su candidatura para suceder al gobernador Ron DeSantis, sumándose a una concurrida primaria republicana de cara a las elecciones estatales. El anuncio fue realizado a través de la red social X, donde Collins subrayó su experiencia militar y su visión del liderazgo público.

“Estoy postulándome para gobernador porque el liderazgo se forja bajo presión, no en frases publicitarias”, escribió Collins. “Serví más de 23 años en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, principalmente como Green Beret, -Fuerzas Especiales del Ejército-donde la rendición de cuentas es real, las decisiones tienen consecuencias y el servicio está por encima del interés personal. Esa experiencia moldeó mi forma de liderar y mi convicción de que el cargo público es un acto de confianza pública”.

Trayectoria política y militar

DeSantis designó a Collins como vicegobernador en agosto de 2025, tras la salida de Jeanette Nunez, quien dejó el cargo para asumir la presidencia de la Florida International University. Antes de su nombramiento, había sido electo en noviembre de 2022 como senador estatal por Tampa y el este del condado Hillsborough, derrotando a la demócrata Janet Cruz.

Durante su paso por la Legislatura de Florida, Collins presidió el Comité de Transporte del Senado y fue vicepresidente de los comités de Asuntos Militares y de Veteranos, Espacio y Seguridad Nacional. También integró varios comités de Asignaciones, así como los de Educación Preescolar y Ética y Elecciones.

En el plano personal, Collins cuenta con una extensa carrera militar. Sirvió en las Fuerzas Especiales del Ejército, recibió el Purple Heart por heridas sufridas en combate y, pese a la amputación de una pierna años después de una grave lesión, logró recertificarse y regresar al servicio activo. Tras su retiro, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a veteranos, socorristas y floridanos en situación de necesidad.

Respaldo y escenario electoral

El anuncio de Collins se produce en un contexto de alta competencia interna. En agosto pasado, DeSantis lo elogió públicamente al llamarlo el “Chuck Norris de la política de Florida”, comentario que generó aplausos entre simpatizantes republicanos, en alusión al actor y experto en artes marciales.

En la primaria republicana, Collins deberá medirse con una docena de aspirantes, entre ellos el congresista Byron Donalds, quien cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, el empresario James Fishback y el exfiscal y expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, Paul Renner.

Con este anuncio, la carrera por la gobernación de Florida entra en una nueva fase, marcada por una fuerte competencia interna y por perfiles que buscan capitalizar tanto la experiencia política como el respaldo de figuras clave del Partido Republicano.

