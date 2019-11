cmenendez@diariolasamericas.com

HIALEAH.- Respetar lo que está legislado en la Constitución y ejercer el derecho de elegir con pleno conocimiento de por qué y por quiénes votamos, estar informados e investigar sobre las propuestas es el llamado de Oscar de la Rosa, aspirante al Concejo de Hialeah por el grupo 4, quien aunque está respaldado por el alcalde Carlos Hernández, se declara independiente y rechaza que el apoyo del edil signifique que su elección como concejal lo convierta en un aliado incondicional.

Por su parte Salvador Blanco, conocido presentador de televisión, quien también busca un escaño en el Concejo de esa municipalidad, señaló la baja concurrencia a las urnas e instó a los electores a salir a votar, según advierte, “para salvar Hialeah”, porque asegura, ha dejado de ser la "Ciudad que Progresa" y está considerada entre las ciudades más pobres de Florida.

Fernando Godo, otro de los aspirantes al Concejo y que impulsa la recogida de firmas para un revocatorio contra el alcalde Hernández, se siente apoyado por los votantes. Sin embargo, admite que la asistencia a las urnas ha sido muy escasa. Según el criterio de Godo, “ha habido corrupción con el voto ausente y manipulación en los comedores y edificios donde residen personas de ingresos limitados”. Aseguró que este hecho fue denunciado en la fiscalía, pues cree que estos problemas van a incidir en el resultado electoral e insiste en que solicitó una investigación a las autoridades correspondientes.

Godo lamentó que, según las estadísticas, apenas un 8% de los electores ha votado y responsabilizó por eso a la apatía que siente el electorado hacia los políticos. El aspirante a concejal también lamentó que el lenguaje de las enmiendas que aparecen en la boleta de Hialeah no sea claro y aseguró que muchos de los cambios propuestos “le concederían muchos más poderes al alcalde del municipio”.

Eduardo Macaya, veterano de Vietnam y aspirante a un puesto como concejal, se ha unido al propósito de promover un revocatorio contra el edil. Reconoció la baja asistencia a las urnas, lo cual, sentenció, “afecta las bases de la república”, y recordó que las elecciones son el momento para ejercer nuestra opinión y poner en práctica el ejercicio de la libertad de expresión.

Por su parte, Luis González aspirante al Concejo de la Ciudad por el Grupo II, dijo que hasta el cierre de esta nota habían votado muy pocas personas. Pero que esperaba que la participación se incrementara en el transcurso de las horas. “Hialeah es la ciudad del sur de la Florida que más vota”, enfatizó.

González, quien fuera concejal hace dos años, dijo ser optimista sobre el resultado de las elecciones. “Hemos caminado mucho en Hialeah. Los votantes me conocen, he estado aquí en el pasado. Soy muy sincero, honesto y voy a luchar siempre por el pueblo de Hialeah".

Un recorrido por varios de los recintos electorales de la ciudad permitió interactuar también con varios de los electores, quienes ofrecieron sus declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Lo que queremos es que se mantenga y se sostenga la democracia”, por eso salió a votar César Quiroz, residente de Hialeah. “Si no ejercemos ese derecho, perdemos la democracia. Votar es la forma de mantenerla sólida”, explicó.

“Los países que no tienen democracia están anhelando poder votar por alguien que los represente”, sostuvo Quiroz.

“Espero que no salgan los cuatro candidatos del alcalde, sería como darle a él (a Carlos Hernández) poderes 'tiránicos' en una democracia”, y “voto contra todas las enmiendas porque, generalmente, estos cambios los proponen personas del Gobierno cuando a ellos les conviene”.

“Yo no quiero cambiar este país. Yo quiero que siga igual. Yo no quiero cambiar a EEUU, para eso me hubiese quedado en mi país", explicó un votante que solo se identificó como "Alberto".

Jesús Rodríguez, quien votó anticipadamente, sostuvo que desea "que las elecciones trascurran sin incidentes y que la gente vote por el que quiera. Yo estoy apoyando a Luis González y a Jackie (García-Rovés). Considero que Carlos Hernández es muy buen alcalde y que es una lástima que se le acaba su tiempo (al frente del ayuntamiento)".

El también residente Orlando Barrios opinó que en Hialeah “todo está bien y que apoya a todos los candidatos” que patrocina Carlos Hernández.