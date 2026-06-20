sábado 20  de  junio 2026
DECLARACIÓN

José Antonio Echeverría: con tus ideas en marcha

Veteranos del DRE exigen que Cuba recupere su libertad y su dignidad plena para edificar una nación fundada en el amor y la solidaridad entre todos los cubanos

José Antonio Echeverría.

José Antonio Echeverría.

Dominio público/Creative Commons
Bandera de Cuba&nbsp;

Bandera de Cuba 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

AL PUEBLO CUBANO Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:

PRIMERO.- Nosotros, veteranos combatientes del Directorio Revolucionario Estudiantil (DRE), en representación de todos los que nos han acompañado en este largo camino por la libertad y que ya han fallecido, emitimos este pronunciamiento de tributo y recordación a ellos:

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Nuestra trayectoria abarca desde la creación del Periódico Universitario Trinchera en la Universidad de La Habana en 1959, la Protesta Estudiantil en el Parque Central de La Habana el 5 de febrero de 1960 —motivada por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan, opresor del pueblo húngaro—y la posterior creación del Directorio Revolucionario en la Asamblea Estudiantil pública y abierta en Miami en septiembre de 1960.

Después del acuerdo de regresar a Cuba -riesgoso pero imprescindible- con este espíritu de unidad. La creación del ejército clandestino para la Toma de La Habana en unión de todas las fuerzas del Consejo Revolucionario y el alzamiento previo en la Sierra Maestra en la primavera de 1961.

Aquella acción armada buscaba neutralizar al enemigo en las ciudades de Holguín, Santiago de Cuba, Bayamo, Manzanillo y en todo el territorio montañoso del sur de la provincia oriental, para respaldar el impacto de la invasión de nuestros valerosos compañeros de la Brigada de Asalto 2506, abandonada inexplicablemente por el gobierno de los Estados Unidos, a pesar del compromiso previo establecido.

En ese esfuerzo histórico de la lucha clandestina coincidimos con hombres y mujeres de un heroísmo singular, pertenecientes a todas las organizaciones cívicas y revolucionarias existentes. A todos ellos les expresamos nuestro respeto imperecedero. Juntos compartimos una trinchera de libertad y riesgos inolvidables.

No olvidamos que durante el desenlace del mes de abril de 1961 y antes del desembarco de la Brigada 2506, le ofrecimos al gobierno de EEUU un punto estratégico muy cercano para atacar la Base Aérea de San Antonio. No recibimos respuesta. Ya el propio Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU había recomendado la eliminación de la aviación enemiga para garantizar el éxito de la operación de la Brigada 2506. Y esto lamentablemente no se hizo.

SEGUNDO.- Después sobrevino el largo presidio político, marcado por maltratos, asesinatos, trabajos forzados y la dinamitación de la prisión de Isla de Pinos. Tan solo en el Plan de Trabajo Forzado de dicha penitenciaría, el régimen comunista asesinó a 21 presos políticos. Es imperativo denunciar en primer plano a los más de cuatro mil cubanos fusilados en los paredones de fusilamiento, crímenes debidamente documentados por instituciones humanitarias profesionales del prestigio de Archivo Cuba y del Instituto de la Memoria Histórica Cubana.

Dentro de este escenario de horror brutal y tormentoso, resalta el heroísmo de la mujer cubana en prisión. Este desgarrador panorama carcelario ha quedado perfectamente testimoniado por la ejecutoria incansable y heroica en las calles de las Damas de Blanca y de todo el movimiento de RESISTENCIA NACIONAL, además del trabajo testimonial mostrado en los filmes Las Plantadas y Los Plantados del cineasta Lilo Vilaplana.

Tampoco podemos olvidar el martirologio único de Pedro Luis Boitel en 1972, ni el grito imborrable de Virgilio Campanería ante los fusiles en el paredón de fusilamiento, quien proclamó con valentía extrema: “¡VIVA CUBA LIBRE, VIVA EL DIRECTORIO REVOLUCIONARIO Y VIVA CRISTO REY!”, entre tantos sacrificios similares ante el paredón de fusilamiento de tantos cubanos.

TERCERO.- Hoy es evidente a dónde ha conducido esta doctrina extraña del comunismo estalinista soviético en nuestra patria bajo la dirección de la cúpula militar de GAESA y los extremos de maltratos y torturas de la Seguridad del Estado Cubano: un país a oscuras, sin agua, sin alimentos, sin energía eléctrica, sin transporte y pleno de desperdicios de basura en casi todas las calles del país. Además, sin medicamentos para combatir las epidemias mortales que azotan a la población. En contraste, la isla alberga a cientos de prisioneros políticos —incluyendo trágicamente a muchas mujeres, menores de edad, ancianos y jóvenes— sometidos a torturas y vejaciones en las cárceles de la dictadura. La mujer cubana jamás ha estado exenta de estos atropellos y abusos.

CUARTO.- Al igual que durante nuestras gestas independentistas —como la Guerra de los Diez Años (1868) y la Guerra Necesaria de José Martí (1895)—, Cuba cuenta hoy con la solidaridad del pueblo de los Estados Unidos y de otras naciones de América Latina y el Caribe.

Así como en 1896 la política de Reconcentración del capitán general español Valeriano Weyler generó el rechazo absoluto del pueblo y el gobierno de los Estados Unidos, hoy ocurre lo mismo ante el colapso cubano y los desmanes cometidos por los militares de GAESA y la Seguridad del Estado en alianza con el terrorismo y el narcotráfico internacional.

En este momento de crisis terminal, tras 67 años de un comunismo opresor e improductivo en Cuba, declaramos que no somos ajenos al proceso liberador que la nación requiere y estamos decididos a formar parte activa en la RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRO PAÍS. Así lo hemos comunicado a todos nuestros cuadros veteranos en la isla y en el exilio.

CONCLUSIÓN.- Para Cuba se aproxima la hora de la liberación, de la decencia y de la reconciliación nacional. Confiamos en recibir el apoyo activo no solo del gobierno de los Estados Unidos, sino de todos los pueblos libres y democráticos del continente americano y del mundo.

Agradecemos a todas las organizaciones del exilio cubano, que han mantenido este esfuerzo de liberación vivo y activo.

¡Basta ya de odios, de torturas, de pobreza provocada y de comunismo sucio y torturador en nuestra linda tierra! Los desafueros y la avaricia totalitaria del gobierno cubano y de su corrupta estructura administrativo-militar deben cesar de inmediato y abandonar el poder para permitir que Cuba abra sus brazos a la libertad y a la decencia.

¡Váyanse a otros lares donde la opresión sea oficial y admitida! El pueblo de Cuba no los quiere. Ya ustedes lo saben. ¡Cuba aspira a otro modelo más humano y libre!

Confiamos en que la pureza de nuestras intenciones nos atraiga el favor de Dios para instaurar, de una vez y por todas, el imperio de la justicia en nuestra patria.

Que Cuba recupere su libertad y su dignidad plena para edificar una nación fundada en el amor y la solidaridad entre todos los cubanos.

Firman a nombre de los veteranos del Directorio Revolucionario:

  • Alberto Müller
  • Miguel García Armengol
  • Mariano Loret de Mola
  • José M. Lasa
  • Bernabé Peña
  • José González Silva (Puchi)
  • José A. González Lanusa
  • Ernesto Fernández Travieso
  • Alejandro Portes
  • Kemel Jamis
  • Reinaldo Morales
  • Rafael Orizondo
  • Carlos Orizondo
  • Armando Acevedo
  • Eladia Aguilera
  • José A. Albertini

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