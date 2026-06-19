EEUU respalda conversaciones del gobierno interino de Venezuela con oposición democrática

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez (izq.), se reúne con la exdiputada opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional, en Caracas, el 18 de junio de 2026.

CARACAS.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció en un comunicado que respalda el diálogo sobre una transición democrática, iniciado entre el gobierno interino de Venezuela y una exparlamentaria opositora.

Dinorah Figuera, del partido Primer Justicia y presidenta del Parlamento de 2015, llegó a Venezuela el jueves tras ocho años en el exilio. Dijo a la prensa que regresó invitada por Estados Unidos para negociar con el gobierno interino la conformación de un organismo autoridad electoral "creíble".

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Unas horas después de su arribo, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, la recibió para sostener una primera reunión "en su condición de representante de los diputados opositores del período 2015 a 2020", indicó la Asamblea Nacional en un comunicado.

El Departamento de Estado avaló el encuentro y lo describió como una ocasión para "debatir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática".

El encuentro ocurrió a casi seis meses de la captura del exdictador Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense. Delcy Rodríguez asumió en enero la presidencia interina de Venezuela y gobierna bajo fuerte presión de Washington.

Según el comunicado de EEUU, la agenda entre el interinato y la oposición incluirá "temas clave" como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y diversas garantías para la participación política".

Dinorah Figuera se desvinculó de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien recientemente lanzó junto a otros dirigentes políticos su "manifiesto de Panamá" para negociar la transición.

"En este momento yo estoy asumiendo una invitación que me hace el Departamento de Estado para asumir todos estos desafíos (...) en los términos de tener un Consejo Nacional Electoral creíble", expresó Figuera a la prensa a su llegada en el aeropuerto.

Posteriormente, la dirigente defendió el rol de la Casa Blanca y agradeció las gestiones institucionales relacionadas con las decisiones del presidente Donald Trump tras los cambios en el tablero político que se iniciaron a principios de año. Sostuvo que diciembre de 2026, “es la fecha límite para entregar el producto de las reformas legislativas”.

En 2023 Figuera asumió, desde el extranjero, la presidencia de una comisión parlamentaria simbólica. Médico de 65 años, se exilió en España tras denunciar "amenazas y acosos" por haber sido vocera oficial en el caso de la muerte en prisión de Fernando Albán, su compañero en el partido Primero Justicia, quien falleció el 8 de octubre de 2018.

Los diputados opositores que la conforman habían sido electos para el período legislativo 2016-2020, y marginados por Maduro. Desde entonces, Estados Unidos reconoció la legitimidad de estos parlamentarios.

Tras el encuentro entre Rodríguez y Figuera, el Parlamento emitió un comunicado en el que señaló que ambas partes acordaron la creación de una mesa técnica y política paritaria para desarrollar una agenda con cronogramas y objetivos concretos orientados al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la recuperación institucional del país.

"Elecciones con garantías"

En abril, la opositora Dinorah Figuera se reunió con un funcionario del Departamento de Estado "para conversar sobre las vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada", según un mensaje en español publicado entonces por la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Marco Rubio, Secretario de Estado estadounidense, dijo a principios de junio en una audiencia en la Cámara de Representantes que Venezuela necesita "un nuevo comité electoral", para poder "celebrar elecciones con garantías".

María Corina Machado ha pedido el acompañamiento de Estados Unidos para "impulsar una negociación política" que permita "recuperar la democracia en Venezuela".

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó reelecto en medio de denuncias de fraude.

FUENTE: Con información de AFP/Efecto Cocuyo