Trump vuelve a colocar a Cuba en el centro del debate sobre el futuro de la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.

MIAMI .- Cuba volvió a ocupar un lugar central en el debate sobre la política de Estados Unidos hacia la región luego de que el presidente Donald Trump afirmara que un escenario similar al ocurrido recientemente en Venezuela también podría producirse en la isla.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista publicada el 19 de junio por Axios. Consultado sobre si una operación como la desarrollada en Venezuela podría repetirse en territorio cubano, el mandatario respondió: “Possibly. It’s possible” (“Posiblemente. Es posible”).

CAMINO A LA DEMOCRACIA Eurocámara pide suspender el diálogo de la UE y Cuba

Aunque el jefe de la Casa Blanca reiteró que continúa favoreciendo una transición pacífica, sus comentarios reactivaron las discusiones sobre el futuro político del país en un contexto marcado por la crisis económica, los apagones, la escasez de productos básicos y la sostenida salida de ciudadanos hacia el exterior.

Las palabras de Trump coinciden con una nueva defensa pública de las reformas impulsadas por el gobierno cubano para enfrentar las dificultades económicas sin modificar la estructura política vigente.

En recientes intervenciones, Miguel Díaz-Canel reconoció la complejidad de la situación que atraviesa la nación y defendió la necesidad de avanzar en transformaciones que calificó como “soberanas”, orientadas a incrementar la producción nacional, atraer inversión extranjera y buscar alternativas para aliviar los problemas acumulados durante los últimos años.

Sin embargo, el gobernante dejó claro que esas medidas no contemplan alteraciones al sistema político ni un abandono del modelo socialista, una posición reiterada de manera constante por las autoridades cubanas.

Ese mismo mensaje también ha sido respaldado desde otros espacios vinculados a la estrategia económica oficial. En una entrevista publicada por The National, medio en inglés con sede en Emiratos Árabes Unidos, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro conocido como “El Cangrejo”, y Carlos Luis Jorge Méndez promovieron oportunidades de negocios en la isla y destacaron el interés de las autoridades por captar nuevos capitales.

La conversación estuvo centrada en las posibilidades de inversión y en la necesidad de fortalecer vínculos con actores económicos internacionales en momentos en que el país busca recursos para enfrentar la crisis.

De esta manera, mientras desde Washington vuelven a plantearse interrogantes sobre eventuales escenarios de transición, desde La Habana se insiste en una hoja de ruta basada en ajustes económicos, apertura limitada al capital extranjero y preservación del sistema político actual.

Hasta el momento, la administración estadounidense no ha anunciado medidas concretas relacionadas con Cuba tras las declaraciones de Trump. No obstante, sus comentarios vuelven a situar a la isla dentro de una discusión que trasciende el plano económico y se adentra en el debate sobre el rumbo político del país en los próximos años.