viernes 19  de  junio 2026
ECONOMÍA

Presidente del grupo Naturhouse a los empresarios: "En España se nos critica, en EEUU somos héroes"

"Hay que lanzarse a emprender porque sobran funcionarios y políticos y nos faltan emprendedores y empresarios", dijo el presidente de Naturhouse, Félix Revuelta

El empresario español Félix Revuelta participó, este 19 de junio de 2026, en la sesión de debate Liderar internacionalmente: solo o acompañado.

El empresario español Félix Revuelta participó, este 19 de junio de 2026, en la sesión de debate "Liderar internacionalmente: solo o acompañado".

Sitio web Grupo Naturhouse
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Félix Revuelta, presidente y fundador del grupo Naturhouse, aseguró este viernes que en Estados Unidos los empresarios son más valorados que en España.

"En España se critica a los empresarios y en Estados Unidos se nos considera unos héroes", señaló Revuelta ante un nutrido grupo de empresarios, directivos y emprendedores que se dieron cita en el Encuentro Empresarial en el Pirineo.

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Durante su presentación, instó a los jóvenes a lanzarse a emprender, a crear empresas, porque "sobran funcionarios y políticos y nos faltan emprendedores y empresarios".

Revuelta, defensor de la contribución del tejido empresarial en la economía, realizó un rápido repaso a su trayectoria personal que se recoge en su libro "El fracaso es el principio del éxito" . Animó "a todos los jóvenes" a que lean este testimonio que puede orientarlos sobre los caminos a seguir.

El empresario español refirió que fue justamente la lectura de un libro, la autobiografía de Lee Iacocca—, lo que le cambió la vida. De joven, Félix Revuelta quería hacer carrera militar. Lo hizo desde Barcelona, en 1996, cuando llegó a la ciudad para ser guardia civil.

Luego creó una empresa, junto con su esposa, y, ahora, con respaldo de sus hijos, a los que "mandé a conquistar el mundo; dividir el mundo en dos mitades y les dije que tenían que hacer crecer la empresa".

Félix Revuelta participó en la sesión de debate "Liderar internacionalmente: solo o acompañado", con Maria del Mar Nogareda, vicepresidenta de Hipra, y Jaume Miquel, presidente de Tendam (Cortefiel, Springfield, Women's Secret, Pedro del Hierro).

Éxito empresarial

El empresario explicó que el éxito de su compañía radicó en, primero, diversificar porque "permite asegurarte que siempre habrá una parte del negocio que funcionará", para después internacionalizarse y montar filiales allí donde es más necesario.

Consultado sobre la estrategia empresarial de su salida a bolsa en 2015, Revuelta admitió que "quizás fue un error", pero ahora lo gestionamos bien porque "el capital en bolsa estará en un 20% aproximadamente, solo".

La misión de Naturhouse, según su página web, es reeducar los hábitos alimenticios del cliente para ayudarle a alcanzar su peso objetivo , "peso salud", y enseñarle a mantenerlo.

Resaltan que el modelo de negocio se basa en la implantación de un método propio y diferenciado, el “Método Naturhouse”. Este método combina la venta de complementos alimenticios con el asesoramiento y seguimiento personalizado gratuito por parte de un especialista titulado.

FUENTE: Con información de elnacional.cat/ Naturhouse

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