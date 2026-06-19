Despiden a presentadora que anunció la supuesta muerte del padre de Messi

El atacante argentino Lionel Messi celebra luego de anotar el primer gol de su selección en un partido del Mundial contra Argelia, el 16 de junio de 2026.

BUENOS AIRES.- La actriz y presentadora argentina Florencia Peña , que este jueves dio la noticia falsa de la muerte del padre de Lionel Messi , fue retirada de la plataforma audiovisual en la que trabajaba tras un fuerte debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación.

"No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Fue de golpe. En el medio del Mundial", anunció Peña mientras conducía el programa 'El show del verano' en la plataforma Luzu TV, una de las más populares de Argentina.

Embed "Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Poco después, advertida por sus productores, aclaró que la información aún no estaba confirmada, pero la falsa noticia ya se difundía velozmente por las redes sociales.

La familia de Messi emitió un comunicado en el que expresó su "profundo malestar" por "la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

La familia dijo que Jorge Messi, de 68 años, padre del astro argentino, "atraviesa una situación de salud" y que "se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", sin dar más precisiones.

Embed El COMUNICADO OFICIAL de la FAMILIA MESSI, con respecto a la situación de salud de Jorge. pic.twitter.com/6mM0qzIgBM — Messismo (@Messismo10) June 18, 2026

Acción contra la presentadora

El director de Luzu TV, Nicolás Occhiato, expresó por redes sociales su "indignación" y "desacuerdo" con lo que sucedió al aire.

"Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible", aseveró.

Poco después, mediante un comunicado institucional, Luzu TV informó su decisión de "desvincular a todos los responsables involucrados" y que Florencia Peña diera "un paso al costado", tras asegurar que el canal considera "inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa".

Tras su salida del canal, Peña, una popular comediante de televisión y teatro que luego pasó a la televisión, publicó en redes sociales un mensaje en el que pidió disculpas a la familia Messi y aseguró sentirse "muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor" que causó al círculo íntimo del futbolista.

Comunicado Presentadora Messi La presentadora y comediante Florencia Peña se disculpa por aseverar en televisión en vivo que el padre de Lionel Messi había fallecido. Captura de pantalla/Instagram/@flor_de_p

Alegó que fue la producción del programa la que le pasó la falsa información en vivo "como chequeada" y que ella confió.

"Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué", señaló.

Reacciones

Periodistas, conductores y otros profesionales del mundo de la comunicación se expresaron duramente ante la falta de responsabilidad de Peña y su producción.

El escándalo, además, desató una ola de comentarios entre usuarios de redes sociales.

Según un estudio publicado este viernes por la firma Reputación Digital, el 77 % de las menciones en redes sobre el episodio incluyó expresiones de sentimientos negativos, mayormente de ira (48 %).

El 72 % de las menciones condenatorias en las redes apuntó a la falta de chequeo y al proceso de producción de la información, mientras que el 28 % responsabilizó directamente a Florencia Peña.

Hasta el propio presidente argentino, Javier Milei, publicó un mensaje en las redes en el que calificó de "aberrantes e inescrupulosas" las declaraciones de Peña, a la que calificó de "chimentera (chismosa) de poca monta".

FUENTE: EFE