Vencer el analfabetismo cívico: una urgencia para Cuba

El padre Félix Varela, considerado con justicia el maestro de la conciencia nacional cubana, afirmaba: “No hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad.”

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Hay pobrezas que se ven y otras que permanecen ocultas.Se ve la escasez de alimentos, el deterioro de las viviendas o la falta de recursos materiales.Pero existe otra pobreza, quizás más peligrosa: el analfabetismo cívico. Es decir, la incapacidad de conocer nuestros derechos, comprender nuestros deberes, participar responsablemente en la vida pública y ejercer la libertad con conciencia.

En este noble y arduo empeño ha jugado un papel admirable el Centro de Formación Cívica y Religiosa (CFCR) de la Diócesis de Pinar del Río y posteriormente el Centro de Estudios Convivencia…