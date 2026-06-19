Miami-Dade: Martha Hero reta a incumbente Danielle Cohen Higgins por el Distrito 8

Martha “Vega” Hero aspira a ocupar el escaño del distrito 8 del condado Miami-Dade.

MIAMI. – Durante más de dos décadas, Martha “Vega” Hero ha trabajado lejos de los focos de la política electoral, aunque siempre cerca de las comunidades a las que ahora aspira a representar. Educadora, empresaria, consultora y activista comunitaria, esta inmigrante ecuatoriana busca convertirse en la próxima comisionada del Distrito 8 de Miami-Dade, un escaño ocupado desde 2020 por la actual comisionada Danielle Cohen Higgins.

A sus 34 años de residencia en Estados Unidos, “Vega” Hero asegura que su candidatura es el resultado natural de una vida dedicada al servicio comunitario. Su propuesta se centra en cuatro grandes desafíos que, a su juicio, afectan al sur del condado: el tráfico, la vivienda asequible, la creación de empleos y la seguridad pública.

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“Si he servido toda mi vida sin presupuesto ni título político, ¿por qué no hacerlo desde la comisión?”, resume la candidata.

De Ecuador a Miami-Dade

Nacida en Ecuador, “Vega” Hero emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para su familia. Se define como una mujer con mentalidad empresarial y afirma que desde joven desarrolló una vocación de liderazgo que la llevó a involucrarse en actividades estudiantiles y comunitarias.

Su formación original está vinculada a la educación. Fue maestra en Ecuador y, tras establecerse en el sur de Florida, continuó desarrollando una carrera profesional en ese ámbito.

Actualmente se desempeña como supervisora de educación de la organización sin fines de lucro YWCA, institución con más de un siglo de historia en Estados Unidos dedicada a programas educativos y de desarrollo comunitario. Durante más de 20 años ha supervisado programas en escuelas de Miami-Dade enfocados en tutorías académicas, actividades extracurriculares y programas STEAM, que integran ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

“Los niños son el futuro de la sociedad”, afirma al explicar por qué ha permanecido durante tantos años en el sector educativo.

Paralelamente, dirige MV Consulting Advisor LLC., una firma de consultoría que asesora a empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y proyectos relacionados con asuntos públicos y comunitarios.

Madre de dos hijas y abuela, sostiene que siempre ha mantenido a su familia alejada del debate político, aunque destaca que una de sus hijas sirve en la Fuerza Aérea y la otra trabaja en proyectos vinculados al arte y la cultura en el área de Homestead.

Candidatura y servicio comunitario

Aunque reconoce haber colaborado durante años con diferentes figuras políticas y campañas electorales, “Vega” Hero evita mencionar nombres específicos. Algunos medios han señalado que participó en iniciativas relacionadas con la congresista María Elvira Salazar y el congresista Carlos Giménez, algo que no ha negado, aunque insiste en que recibe respaldo de personas de distintas tendencias ideológicas.

Su decisión de convertirse en candidata surgió cuando comenzó a contemplar su retiro profesional de la YWCA. Según explica, la experiencia acumulada trabajando con familias inmigrantes, estudiantes y pequeños empresarios la convenció de que podía aportar más desde una posición de gobierno.

“Siempre he estado involucrada en los temas públicos porque hay que saber quién nos representa y quién defiende nuestros derechos”, sostiene.

Su visión del liderazgo político se basa en la cercanía con la comunidad y en la idea de que los cargos públicos deben mantenerse conectados con las necesidades reales de los residentes.

Un distrito diverso

El distrito 8 es uno de los más extensos y diversos de Miami-Dade. Incluye amplias zonas de Kendall, Redland y South Dade, además de los municipios de Cutler Bay, Homestead y Palmetto Bay.

Para “Vega” Hero, precisamente esa diversidad exige una representación más activa y cercana.

“La necesidad de Palmetto Bay no es la misma que la de Cutler Bay ni la de Homestead. Es un distrito complejo y requiere un trabajo muy minucioso”, explica.

Entre los problemas que identifica como prioritarios destaca el tráfico.

Residente del sur del condado desde hace más de una década, asegura que el crecimiento residencial no ha estado acompañado por una planificación adecuada de la infraestructura vial y del transporte público.

Una de sus principales críticas se dirige a la ausencia de una extensión ferroviaria hasta Homestead, una demanda histórica de numerosos residentes del área.

“¿Por qué el tren no llegó hasta Homestead? ¿Cuántas familias se beneficiarían? ¿Qué pasó con el medio centavo?”, cuestiona.

A su juicio, South Dade se ha convertido en un “distrito dormitorio”, donde miles de personas deben desplazarse diariamente hacia otras zonas para trabajar.

“Vega” Hero considera que el área agrícola de Redland es uno de los activos más valiosos del distrito y que el desarrollo residencial debe avanzar sin comprometer la identidad agrícola y turística de la zona. Según explicó, no se opone al crecimiento, pero cree que debe realizarse de forma planificada para evitar la pérdida de terrenos agrícolas y el deterioro del agroturismo que caracteriza a esa parte del sur de Miami-Dade.

Vivienda, adultos y costo de vida

Otro de los temas centrales de su campaña es la crisis de asequibilidad que afecta al condado.

“Vega” Hero relata encuentros con adultos mayores que sobreviven con ingresos limitados mientras enfrentan alquileres crecientes y gastos que consumen gran parte de sus ingresos.

Aunque reconoce que no posee todavía todas las respuestas técnicas para resolver la crisis de vivienda, sostiene que el primer paso consiste en reunir a expertos, autoridades y organizaciones comunitarias para buscar soluciones conjuntas.

“No puedo prometer una solución si todavía no estoy sentada en la comisión y no conozco todos los documentos, pero sí sé que hay un problema que debe resolverse”, afirma.

También respaldó la reforma tributaria promovida por el gobernador Ron DeSantis que busca aliviar la carga fiscal sobre los propietarios de vivienda principal en Florida y que será sometida a votación popular en noviembre.

Pequeños negocios

La candidata considera que uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico del sur de Miami-Dade es la burocracia.

Durante su campaña ha escuchado repetidamente quejas de empresarios que enfrentan largos procesos para obtener licencias y permisos.

Según relata, algunos negocios pueden tardar años en completar trámites relacionados con autorizaciones municipales y condales.

Por ello propone fortalecer la educación empresarial y la orientación para emprendedores mediante programas que expliquen claramente los requisitos regulatorios y faciliten el acceso a recursos financieros.

“Hay que darle conocimiento, educación y herramientas a la gente para que pueda prosperar”, señala.

Seguridad y crecimiento

Aunque reconoce que la seguridad pública corresponde principalmente a la Oficina del Sheriff y a los departamentos policiales locales, considera que los comisionados deben desempeñar un papel activo como coordinadores entre agencias.

Su preocupación se centra en el rápido crecimiento residencial de South Dade y en la necesidad de que la infraestructura pública avance al mismo ritmo.

A su juicio, el desarrollo debe ir acompañado de suficientes escuelas, estaciones de bomberos, servicios públicos y presencia policial.

“No estoy en contra del desarrollo, pero debe hacerse con responsabilidad”, sostiene.

El contacto directo

Frente a una rival que lleva cinco años en el cargo, “Vega” Hero reconoce que enfrenta una desventaja financiera.

Sin embargo, afirma que su campaña se sostiene principalmente con pequeñas contribuciones de residentes, comerciantes y organizaciones comunitarias.

La estrategia se basa en llamadas telefónicas, reuniones vecinales, visitas puerta a puerta y eventos comunitarios.

Entre ellos destaca una expo feria programada para el 25 de julio, dirigida a pequeños empresarios, organizaciones sin fines de lucro e iglesias del sur de Florida, con énfasis en educación financiera y oportunidades de crecimiento económico.

“El dinero es importante, pero no lo es todo. Lo importante es que la gente conozca quién soy y el trabajo que he hecho durante toda mi vida”, afirma.

Enfrentar a la incumbente

La principal rival de “Vega” Hero será la actual comisionada del distrito 8, Danielle Cohen Higgins, quien ocupa el cargo desde diciembre de 2020, cuando fue designada para sustituir a Daniella Levine Cava tras su elección como alcaldesa.

Posteriormente ganó la elección de 2022 sin necesidad de acudir a una elección general y actualmente busca un nuevo mandato.

Lejos de atacar personalmente a la incumbente, “Vega” Hero sostiene que la decisión corresponde a los votantes.

“Será el pueblo quien decida si continúa ella o si quiere un cambio”, señala.

La candidata asegura que su principal diferencia radica en la independencia con la que promete ejercer el cargo, priorizando las necesidades de los residentes por encima de acuerdos políticos internos.

Elección decisiva

Las elecciones primarias para el distrito 8 de Miami-Dade se celebrarán el próximo 18 de agosto. En la boleta aparecerán tres candidatos: Martha “Vega” Hero, la actual comisionada Danielle Cohen Higgins y Juan Edward DuBois.

Si ninguno de los aspirantes supera el 50% más uno de los votos, los dos candidatos más votados avanzarán a la elección general programada para el 3 de noviembre.

Para “Vega” Hero, la contienda representa una oportunidad de abrir una nueva etapa para South Dade. Su mensaje de campaña es sencillo y directo: “El tiempo de ahora es para South Dade”.

Con una trayectoria construida en la educación, el trabajo comunitario y el emprendimiento, la candidata busca convencer a los electores de que su experiencia fuera de los cargos públicos puede convertirse en la mejor carta de presentación para representar a uno de los distritos más diversos y estratégicos de Miami-Dade.

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FUENTE: DLA