jueves 30  de  abril 2026
ACCIDENTE LABORAL

Grúa de gran tamaño se desploma en Hialeah y genera operativo en vecindario

El incidente ocurrió en una zona residencial y movilizó a equipos de emergencia; autoridades investigan las causas mientras se realizan labores para estabilizar la estructura

Imagen referencial de una escena policial

Imagen referencial de una escena policial

GENERADA CON IA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – El colapso de una grúa de gran tamaño en un vecindario de Hialeah activó el miércoles un operativo de emergencia que obligó a evacuar viviendas cercanas, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente se registró alrededor de las 5:30 p. m. en la intersección de la calle 63 y Palm Avenue, donde la estructura terminó desplomándose cerca de varias casas y vehículos.

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De acuerdo con autoridades del Departamento de Bomberos de Hialeah, la caída no provocó interrupciones en el servicio eléctrico ni daños estructurales de consideración, aunque la magnitud del equipo generó preocupación entre los residentes del área.

Imágenes captadas por varios medios de comunicación mostraron la grúa tendida sobre el suelo, extendida frente a propiedades residenciales, lo que obligó a establecer un perímetro de seguridad mientras se evaluaban los riesgos.

Vecinos señalaron en entrevista al canal local Telemundo 51 que en los días previos se habían realizado trabajos en la zona y que, tras el incidente, parte de la estructura quedó apoyada frente a dos viviendas.

Las autoridades indicaron que la maquinaria involucrada pertenece a un subcontratista vinculado a Florida Power & Light (FPL), y que tras el colapso se iniciaron maniobras para reposicionar la maquinaria.

Como medida preventiva, varias casas cercanas fueron evacuadas mientras personal especializado realizaban las labores de recuperación. Para ello, fue necesario trasladar una segunda grúa de características similares.

El área permaneció bajo supervisión durante varias horas mientras continuaban las operaciones.

Las causas del colapso permanecen bajo investigación. Hasta el momento, la compañía responsable no ha emitido una declaración pública.

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