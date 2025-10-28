Tormenta azota Florida Central con lluvias comparables a un huracán

En una vista aérea, las aguas de una inundación inundan un vecindario el 13 de junio de 2024, en Hallandale Beach, Florida. A medida que la humedad tropical pasa por la zona, algunas zonas se han inundado debido a las fuertes lluvias.

Un auto atraviesa un estacionamiento inundado por las fuertes lluvias en Florida.

Un auto queda atrapado en una calle inundada, debido a las fuertes lluvias en Florida.

MIAMI – Una tormenta estacionaria descargó casi 20 pulgadas de lluvia sobre el centro de Florida , provocando inundaciones masivas y daños estructurales en comunidades de los condados de Lake y Brevard, donde las autoridades declararon estado de emergencia.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), las precipitaciones registradas en ciudades como Eustis y Mount Dora fueron comparables a las del huracán Ian en 2022.

“Es una cantidad de lluvia muy significativa. No veíamos cifras así desde el huracán Ian”, dijo Zach Law, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en Melbourne, Florida.

En Eustis, la precipitación alcanzó 19,7 pulgadas, mientras que en Mount Dora se reportaron 17,8 pulgadas. Las lluvias anegaron calles, destruyeron carreteras y obligaron al cierre de zonas residenciales enteras. Equipos de rescate trabajaron toda la noche para evacuar a personas atrapadas en sus vehículos.

El gobernador Ron DeSantis dispuso medidas de emergencia, entre ellas la instalación de bombas industriales para drenar millones de galones de agua acumulada. “Este nivel de precipitación supera lo habitual incluso en tormentas tropicales fuertes”, afirmó el gobernador.

"Escala de huracán"

De acuerdo con meteorólogos locales, el fenómeno fue producto de un sistema de baja presión extremadamente lento, alimentado por una masa de aire tropical que permaneció sobre el estado durante casi dos días. La combinación generó lluvias “en escala de huracán”, sin la presencia de vientos ciclónicos.

Los informes técnicos advierten que los efectos de la tormenta podrían extenderse en los próximos días debido a la saturación del terreno, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos y fallas en el sistema de alcantarillado.

Analistas climáticos consideran que este episodio refuerza la necesidad de fortalecer los planes de mitigación de inundaciones y revisar la infraestructura de drenaje en una región cada vez más expuesta a fenómenos extremos.

FUENTE: Con información de ABC/ News6/ Spectrum News 13/Wesh2