martes 28  de  octubre 2025
Política

Presidente electo de Bolivia: Maduro no representa valores de democracia y libertad

Rodrigo Paz, quien asume funciones el 8 de noviembre, dijo que no desea la presencia de los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su toma de posesión

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ — El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló este martes que Nicolás Maduro no representa los valores de "democracia y libertad", tras las críticas del gobernante de Venezuela por rechazar su presencia y la de los dictadores de Cuba y Nicaragua en su toma de posesión.

Paz, quien asume funciones el próximo 8 de noviembre, anunció que no desea que los tres mandatarios estén ese día porque no los considera democráticos.

Lee además
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), ofrece un discurso en un evento en Zúrich, el 13 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Infantino se compromete con Bolivia a darle la sede de "un Mundial"
El expresidente boliviano Evo Morales observa durante una entrevista con AFP en la zona cocalera de Lauca Ene, Bolivia, el 28 de abril de 2025.
INVESTIGACIÓN

Fiscalía de Bolivia acusa formalmente a Evo Morales por "trata de personas"

El futuro gobierno marcará un cambio radical con respecto a la izquierda que gobernó Bolivia durante los últimos 20 años, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce.

Bajo ambas administraciones, Bolivia formó parte del eje conformado por Caracas, La Habana y Managua, y le dio la espalda a Estados Unidos.

Maduro reacciona airado

El lunes Maduro calificó desde Caracas como un acto de "traición" la determinación de Paz y dijo que las tres naciones recibieron una "agresión descarada e injustificada".

En X, Paz señaló que construirá "un mejor país (...) sin odios, sin división y sin persecución" y que lo hará en "democracia y la libertad".

"Bolivia representa esos valores. Usted, señor Maduro, representa todo lo contrario", escribió el futuro presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rodrigo_PazP/status/1983225698358644845&partner=&hide_thread=false

En otro mensaje, también recordó que cuando él vivió exiliado en Venezuela, en la década de 1970, recibió el amparo de ese pueblo, por lo que estará "eternamente agradecido".

Esta semana viajará a Estados Unidos con el objetivo de restablecer relaciones diplomáticas, rotas en 2008 por Morales, y abrir su nación a la ayuda de organismos internacionales financieros, que fue desdeñada en los últimos 20 años por gobiernos de izquierda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ofiprebo/status/1983248443922403722&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU y ocho países de América Latina ofrecen su apoyo para "estabilizar" la economía de Bolivia

Milei obtiene claro triunfo en legislativas de Argentina y Trump lo celebra

Fiscalía de Guatemala acusa al gobierno del presidente Arévalo de "corrupción" por contrato con la ONU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba

Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Estados Unidos ataca cuatro nuevas narco-embaraciones en el Caribe 
NARCOTRAFICO

EEUU confirma ataques letales contra cuatro narco-embarcaciones; dejan 14 muertos y un sobreviviente

Te puede interesar

Los residentes se autoevacúan bajo una lluvia torrencial desde Playa Siboney hacia lugares seguros ante la llegada del huracán Melissa, en Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025.
TEMPORADA

Cubanos se refugian lejos de la costa ante la llegada de huracán Melissa

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto proporcionada el 28 de octubre de 2025 por el Departamento de Correcciones de Florida que muestra al recluso de corredor de la muerte Norman Grim.
Pena de muerte

Ejecutan a un hombre en Florida por violación y asesinato de una abogada que era su vecina

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra en niveles récord por tercera jornada consecutiva

Pronostican lluvias dispersas para el sur de Florida video
CLIMA

Tormenta azota Florida Central con lluvias comparables a un huracán

Huracán Melissa.
TEMPORADA CICLÓNICA

Ojo del huracán Melissa abandona Jamaica y se dirige hacia Cuba