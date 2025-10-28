Presidente electo de Bolivia: Maduro no representa valores de democracia y libertad

LA PAZ — El presidente electo de Bolivia , Rodrigo Paz, señaló este martes que Nicolás Maduro no representa los valores de "democracia y libertad", tras las críticas del gobernante de Venezuela por rechazar su presencia y la de los dictadores de Cuba y Nicaragua en su toma de posesión.

Paz, quien asume funciones el próximo 8 de noviembre, anunció que no desea que los tres mandatarios estén ese día porque no los considera democráticos.

El futuro gobierno marcará un cambio radical con respecto a la izquierda que gobernó Bolivia durante los últimos 20 años, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce.

Bajo ambas administraciones, Bolivia formó parte del eje conformado por Caracas, La Habana y Managua, y le dio la espalda a Estados Unidos.

Maduro reacciona airado

El lunes Maduro calificó desde Caracas como un acto de "traición" la determinación de Paz y dijo que las tres naciones recibieron una "agresión descarada e injustificada".

En X, Paz señaló que construirá "un mejor país (...) sin odios, sin división y sin persecución" y que lo hará en "democracia y la libertad".

"Bolivia representa esos valores. Usted, señor Maduro, representa todo lo contrario", escribió el futuro presidente.

Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución.

En otro mensaje, también recordó que cuando él vivió exiliado en Venezuela, en la década de 1970, recibió el amparo de ese pueblo, por lo que estará "eternamente agradecido".

Esta semana viajará a Estados Unidos con el objetivo de restablecer relaciones diplomáticas, rotas en 2008 por Morales, y abrir su nación a la ayuda de organismos internacionales financieros, que fue desdeñada en los últimos 20 años por gobiernos de izquierda.

