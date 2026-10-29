jueves 29  de  octubre 2026
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Tarde, pero seguro: Antetokounmpo le brinda la primera alegría a la afición del Heat

Tras cuatro derrotas seguidas desde el arribo del estelar Giannis Antetokounmpo, el Heat de Miami finalmente sumó su primer triunfo de la mano del griego

Giannis Antetokounmpo, del Heat de Miami, dribla el balón contra Collin Murray-Boyles, de los Raptors de Toronto, durante la primera mitad de un partido de pretemporada de la NBA en el Videotron Centre.

Giannis Antetokounmpo, del Heat de Miami, dribla el balón contra Collin Murray-Boyles, de los Raptors de Toronto, durante la primera mitad de un partido de pretemporada de la NBA en el Videotron Centre.

Minas Panagiotakis / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MIAMI.- El Heat de Miami acabó con su racha de cuatro derrotas seguidas desde la llegada de Giannis Antetokounmpo al derrotar este miércoles 129-117 a los Hawks de Atlanta, mientras que los 76ers de Filadelfia de LeBron James regresaron a la senda del triunfo ante los Pacers de Indiana.

A continuación, las escenas más destacadas de la jornada del miércoles de la NBA:

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Adebayo, máximo reboteador del Heat

Antetokounmpo necesitó de cinco partidos para celebrar un triunfo con el uniforme del Heat.

La superestrella griega, el gran fichaje de la temporada en la NBA, debía catapultar de inmediato a Miami al grupo de aspirantes en la Conferencia Este.

La franquicia floridana se ve, por ahora, muy lejos del nivel de Pistons, Sixers o Celtics, pero al menos este miércoles dejó a los Nets de Brooklyn como único equipo del sector con un vergonzoso registro de 0-4.

Antetokounmpo se tuvo que aplicar con 24 puntos y 18 rebotes, pero la gran novedad fue que los otros dos principales anotadores de Miami estuvieron ambos a la altura.

El pívot Bam Adebayo firmó también 24 puntos con 9 rebotes y el alero Andrew Wiggins aportó 18 tantos.

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En el camino a la victoria, Antetokounmpo llegó a los 1.000 robos en su prestigiosa carrera, en la que ha cosechado un anillo de campeón con los Bucks de Milwaukee y dos premios MVP.

Adebayo, por su parte, se convirtió en el jugador con más rebotes de la historia del Heat, superando el récord que ostentaba Udonis Haslem con 5.791.

Por los Hawks, que quedan con un balance de 2-3, el ala-pívot Jalen Johnson bordeó el triple doble con 12 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias.

Maxey salva los muebles

Los 76ers se recuperaron del tropiezo del domingo ante Detroit y se apuntaron su cuarto triunfo del curso, frente a los Pacers por 114-109.

Al equipo de LeBron James y Joel Embiid le costó mucho más de lo previsto tumbar a Indiana, una franquicia que este miércoles reportó la pérdida de su líder, Tyrese Haliburton, por al menos dos semanas debido a una lesión de isquiotibiales.

Los Sixers necesitaron de un espectacular último cuarto de Tyrese Maxey, en el que anotó 17 de sus 27 puntos, para zanjar este triunfo a domicilio.

James terminó con 13 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias en 33 minutos en pista. Embiid logró 21 puntos y 11 rebotes y Jaylen Brown otros 20 y 10.

Debuta el número 1 del Draft

AJ Dybantsa, la promesa elegida en el primer lugar del pasado Draft, disputó el miércoles sus primeros minutos en la NBA en la derrota de los Wizards de Washington ante los Cavaliers de Cleveland por 121-111.

El alero, de 19 años, ingresó directamente en el quinteto inicial por el francés Bilal Coulibaly, después de perderse los cuatro primeros partidos por un esguince de tobillo.

El potente alero, de 2,06 metros de altura, firmó 19 puntos en una estadística de 8-12 en tiros de campo, con 2 rebotes y 2 asistencias.

Dybantsa superó en anotación a las dos estrellas de Washington, Anthony Davis y Trae Young, que se quedaron en 18 y 14 puntos, respectivamente.

Por los Cavaliers, que sellaron el triunfo en el último cuarto, Donovan Mitchell terminó con 19 puntos y 7 asistencias.

FUENTE: AFP

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