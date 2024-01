La marihuana recreativa no tiene el apoyo suficiente en Florida, según encuesta

El sondeo, realizado por Cherry Communications, reveló que solo el 57% de los votantes respaldaría la propuesta , lo que significa que no alcanzaría el 60% necesario para ser aprobada.

La Cámara de Comercio de Florida se ha opuesto firmemente a la legalización de la marihuana recreativa y ha respaldado el argumento de la fiscal general Ashley Moody, quien plantea que la pregunta electoral es "engañosa" porque no aclara que el cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal.

No obstante, hay muchas posibilidades de que los votantes puedan decidir sobre la marihuana recreativa en noviembre. Aunque la Corte Suprema del estado aún no ha dado luz verde a la pregunta (tiene hasta el 1 de abril para hacerlo), los jueces no parecieron convencidos por los argumentos del estado en una audiencia a finales del año pasado.

Asimismo, el gremio de los comerciantes en Florida ha expresado su rechazo a las enmiendas constitucionales impulsadas por los ciudadanos, lo que considera una forma de “evitar” el proceso legislativo.

"La constitución de Florida, que tiene 144 enmiendas desde su creación en 1968, ha sido el blanco de grupos de interés especial con agendas y la marihuana recreativa no es la excepción", dijo Mark Wilson, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florida.

Campaña para legalizar marihuana

Mientras tanto, la campaña para legalizar el cannabis para adultos en la boleta electoral de 2024 ha superado el millón de firmas de petición verificadas, muy por encima de las 891.000 necesarias para votar.

Si se aprueba, su impacto podría verse limitado por un proyecto de ley que se está discutiendo en esta sesión legislativa.

El proyecto, presentado por el representante republicano Ralph Massullo, fijaría límites estrictos al contenido de THC en el cannabis recreativo: 10% para la marihuana fumable, incluyendo las flores enteras, y un límite del 60% para el cannabis no fumable, como los vaporizadores.

La encuesta de la Cámara de Florida se realizó del 27 de diciembre al 27 de enero mediante entrevistas telefónicas en vivo. La muestra incluyó a 237 demócratas, 256 republicanos y 107 votantes sin partido.

En contraposición, otra investigación de la Universidad del Norte de Florida mostró a principios de diciembre que dos tercios de los votantes apoyaban la posibilidad de legalizar la marihuana recreativa en el estado.

El sondeo llevado a cabo por el Laboratorio de Investigación de Opinión Pública (PORL) de la UNF encontró que el 67% de los encuestados dijo que votaría por una enmienda constitucional estatal para legalizar la posesión y venta regulada de pequeñas cantidades de marihuana para uso personal por parte de adultos.

Solo el 28% señaló en esa encuesta que votaría en contra de tal medida electoral.