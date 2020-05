La muerte del niño Alejandro Ripley dispara las alarmas

Si usted tiene niño(s) regular(es), es decir, sin condición alguna, entonces cierre los ojos y piense que de pronto su hijo o hija no habla, no controla esfínteres, no se comunica o tiene diariamente episodios de violencia, arrebatos exagerados de rabia y descontrol. Imagine que no hay una palabra “mamá” o “papá” que recompense tanto esfuerzo. A veces, una pequeña sonrisa.