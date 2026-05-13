miércoles 13  de  mayo 2026
OFERTA LABORAL

La Primera Group abre vacante de asistente administrativo en Boca Ratón

El cargo contempla trabajo presencial, horario fijo y recepción de currículums a través de correo electrónico habilitado por la empresa

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Primera Group publicó una convocatoria laboral para incorporar un asistente administrativo en su sede de Boca Ratón, al sur de Florida, como parte de su proceso de contratación de personal administrativo.

De acuerdo con el anuncio, la posición contempla una jornada laboral de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Lee además
El Hard Rock Stadium será el epicentro del deporte en el sur de la Florida.
FÚTBOL

Mundial 2026: Miami en vilo por baja venta de entradas y hoteles
El senador Rick Scott, la congresista Anna Paulina Luna y el presidente Donald Trump.
APOYO FLORIDANO

Scott y Luna respaldan propuesta de Trump de suspender impuesto federal a la gasolina

La empresa destacó que busca cubrir el cargo de forma inmediata. El cargo es presencial, de tiempo completo y con disponibilidad inmediata.

Los interesados en postularse deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico [email protected], habilitado por la compañía para la recepción de solicitudes.

La vacante se suma a la demanda de personal administrativo que continúa registrándose en el sur de Florida, especialmente en ciudades como Boca Ratón, donde distintas empresas mantienen procesos activos de contratación.

Temas
Te puede interesar

Florida endurece sanciones por maltrato animal y refuerza protección al consumidor en venta de mascotas

Florida planea cierre del centro de detención de migrantes 'Alligator Alcatraz' por altos costos, según el NYT

Encuesta revela respaldo del 70% a bono de seguridad en Miami, impulsado por Higgins

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fentanilo sintético, la droga china altamente mortal y 100 veces más fuerte que la morfina. 
DROGAS

Muertes por sobredosis en EEUU disminuyen por tercer año consecutivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), y el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue (centro-derecha), acompañados por el vicepresidente de China, Han Zheng (derecha), son recibidos por jóvenes chinos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín el 13 de mayo de 2026. 
DIPLOMACIA

Trump llega a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping

Captura de una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema 51º estado
POLÍTICA

Trump publica la imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de EEUU: "Estado 51"

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, se prepara para testificar ante el Comité de Asignaciones del Senado sobre la solicitud de presupuesto del año fiscal 2027 en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en el Capitolio el 12 de mayo de 2026 en Washington, DC. 
EEUU

Secretario de Guerra afirma que Cuba representa amenaza para la seguridad nacional de EEUU

Esta fotografía, difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024, muestra al exministro de Petróleo venezolano Tareck El Aissami (C) escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas.
VENEZUELA

Exigen juicio público a exministro Tareck El Aissami por corrupción en PDVSA

Te puede interesar

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
SENADO/CONFIRMACIóN

Kevin Warsh es el nuevo presidente de la Reserva Federal de EEUU

Por Leonardo Morales
El vicepresidente de EEUU, JD Vance, durante una conferencia de prensa en la Sala del Tratado Indio del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 13 de mayo de 2026. 
EEUU

JD Vance anuncia "avances" en las negociaciones con Irán para terminar la guerra

Imagen de uno de los pasillos con mercancías de un mercado de la cadena Walmart.
economía

Inflación mayorista en EEUU sube un 1,4% en abril

Pedro Roig fue un gran luchador por la libertad de Cuba(EFE)
LUTO

Muere Pedro Roig, uno de los líderes del exilio cubano en Miami y veterano de Bahía de Cochinos

Imagen referencial. 
SALUD

Hantavirus: así son los cuidados que recibe un paciente ingresado en Madrid