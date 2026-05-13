La Primera Group abre vacante de asistente administrativo en Boca Ratón

La Primera Group publicó una convocatoria laboral para incorporar un asistente administrativo en su sede de Boca Ratón, al sur de Florida, como parte de su proceso de contratación de personal administrativo.

De acuerdo con el anuncio, la posición contempla una jornada laboral de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

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La empresa destacó que busca cubrir el cargo de forma inmediata. El cargo es presencial, de tiempo completo y con disponibilidad inmediata.

Los interesados en postularse deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico [email protected], habilitado por la compañía para la recepción de solicitudes.

La vacante se suma a la demanda de personal administrativo que continúa registrándose en el sur de Florida, especialmente en ciudades como Boca Ratón, donde distintas empresas mantienen procesos activos de contratación.