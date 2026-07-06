lunes 6  de  julio 2026
VIOLENCIA

Investigan ataque armado que dejó tres heridos tras emboscada a un Lamborghini en Miramar

Dos hombres y una mujer permanecen en estado crítico tras un ataque a tiros contra el vehículo en el que viajaban por Sunshine Boulevard, en Miramar

Imagen referencial de la Policía de Miramar.

Imagen referencial de la Policía de Miramar.

DEPARTAMENTO POLICÍA DE MIRAMAR
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.– Las autoridades investigan un ataque armado ocurrido la mañana del domingo en Miramar, donde dos hombres y una mujer resultaron gravemente heridos después de que desconocidos abrieran fuego contra el automóvil en el que se desplazaban.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Miramar (MPD), los agentes respondieron a un reporte de disparos en el área de la 2700 Sunshine Boulevard, donde localizaron una amplia escena acordonada y recopilaron múltiples evidencias balísticas.

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La investigación preliminar indica que las tres víctimas viajaban hacia el oeste en un Lamborghini cuando fueron atacadas por personas aún no identificadas. Tras la ráfaga de disparos, el conductor perdió el control y el vehículo terminó impactando cerca de la cuadra 2600 de Sunshine Boulevard.

Equipos de rescate trasladaron a los ocupantes a un hospital de la zona. Las autoridades informaron que los tres permanecían en condición crítica.

“No es forma de despertarse un domingo por la mañana; es una escena caótica”, afirmó el jefe del MDP Delrish Moss.

“Escuchar varios disparos en plena noche o en las primeras horas de la mañana es inquietante. Por el momento, no creemos que haya un riesgo mayor para el vecindario, pero ciertamente atacaron este automóvil en particular por alguna razón”, agregó el funcionario.

Residentes del sector contaron que, en un primer momento, confundieron las detonaciones con fuegos artificiales.

Hasta ahora no se han reportado arrestos y los investigadores trabajan para determinar el motivo del ataque, así como identificar a los responsables por lo que piden ayuda de la comunidad.

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