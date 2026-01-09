viernes 9  de  enero 2026
La primera pastilla para bajar de peso aprobada por la FDA llega en medio de una crisis de obesidad en EEUU

Se trata de una versión oral de Wegovy, un medicamento del grupo GLP-1, que hasta ahora solo estaba disponible en formato inyectable.

Especialistas coinciden en que la llegada de esta pastilla representa un avance importante, pero advierten que no sustituye los cambios en el estilo de vida.

AP/Kirsty Wigglesworth/Archivo
En Florida, alrededor del 30 % de los residentes mayores de edad se ve afectado por la obesidad.

EFE
El exceso de peso está estrechamente vinculado a enfermedades como la diabetes tipo 2, las afecciones cardiovasculares, la hipertensión y otros trastornos crónicos que afectan la calidad y la expectativa de vida.

EFE
Datos oficiales señalan que aproximadamente el 40 % de los adultos en Estados Unidos vive con obesidad.

IMEO/EUROPA PRESS
Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - Estados Unidos marca un punto de inflexión en el tratamiento contra la obesidad con la llegada al mercado de la primera pastilla para la pérdida de peso aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Se trata de una versión oral de Wegovy, un medicamento del grupo GLP-1, que hasta ahora solo estaba disponible en formato inyectable.

El fármaco ya puede obtenerse con receta médica en más de 70,000 farmacias del país, lo que amplía de manera significativa el acceso a un tratamiento que hasta ahora dependía del uso de inyecciones semanales, declaró el organismo.

Una crisis nacional

La aprobación del nuevo medicamento ocurre en un contexto crítico. Datos oficiales señalan que aproximadamente el 40 % de los adultos en Estados Unidos vive con obesidad, definida por un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más. Esto equivale a cerca de cuatro de cada diez personas adultas, una proporción que sitúa el problema entre los principales desafíos de salud pública del país.

Además, en más de 20 estados, al menos uno de cada tres mayores de edad presenta este padecimiento, y en algunos territorios las tasas superan el 40 % de la población mayor de 18 años. Este exceso de peso está estrechamente vinculado a enfermedades como la diabetes tipo 2, las afecciones cardiovasculares, la hipertensión y otros trastornos crónicos que afectan la calidad y la expectativa de vida.

Una persona que sufre obesidad-AP
Especialistas coinciden en que la llegada de esta pastilla representa un avance importante, pero advierten que no sustituye los cambios en el estilo de vida.

Panorama local

En Florida, alrededor del 30 % de los residentes mayores de edad se ve afectado por esta problemática, un porcentaje algo menor al promedio nacional, pero todavía significativo para el sistema sanitario estatal.

La situación es particularmente relevante en el condado de Miami-Dade, donde más del 65 % de los adultos están clasificados con sobrepeso, es decir, casi dos de cada tres residentes en ese grupo etario presentan un peso por encima de los niveles considerados saludables. Estos datos reflejan una tendencia persistente en una de las zonas metropolitanas más pobladas de la nación y subrayan la necesidad de opciones terapéuticas accesibles y efectivas.

Cómo funciona la nueva pastilla

Wegovy pertenece a la clase de medicamentos conocidos como agonistas del receptor GLP-1, que actúan sobre el cerebro y el sistema digestivo para reducir el apetito, aumentar la sensación de saciedad y disminuir la ingesta calórica, aseguran los expertos.

La novedad es su presentación oral, que elimina la necesidad de inyecciones. Expertos consideran que este formato puede facilitar la adherencia al tratamiento, especialmente entre pacientes que rechazan o abandonan terapias inyectables.

Resultados similares al tratamiento parental

Los estudios clínicos que respaldaron la aprobación del medicamento muestran que la pérdida de peso lograda con la pastilla es comparable a la obtenida con la versión que requiere aplicación subcutánea, siempre que el manejo clínico se acompañe de cambios en la alimentación y actividad física regular.

Los resultados confirman que el formato oral mantiene la eficacia del fármaco, consolidándolo como una nueva alternativa terapéutica en el manejo del exceso de peso.

pastilla
Más de 1.500 adultos con obesidad y diabetes tipo 2 tomaron la píldora diariamente junto con recomendaciones para seguir una dieta saludable y hacer ejercicio.

Precio y acceso

El costo del medicamento varía según la dosis y la cobertura médica:

• Para pacientes sin seguro, el precio ronda los 149 dólares mensuales en las dosis iniciales. Las más altas pueden alcanzar hasta $299.

• Quienes cuentan con seguro médico pueden acceder al tratamiento con copagos desde aproximadamente 25 dólares, dependiendo del plan.

Aunque el monto sigue siendo elevado, representa una opción más accesible frente a otros tratamientos similares disponibles en el mercado.

Una herramienta, no una solución única

Especialistas coinciden en que la llegada de esta pastilla representa un avance importante, pero advierten que no sustituye los cambios en el estilo de vida. La obesidad sigue siendo una condición compleja que requiere un enfoque integral que incluya alimentación balanceada, actividad física, educación en salud y seguimiento médico.

En comunidades como Miami-Dade, donde las cifras de sobrepeso y obesidad continúan siendo altas, existe la posibilidad de la combinación de nuevas terapias farmacológicas con programas de prevención y promoción de la salud, lo cual será clave para lograr un impacto real y sostenido. Es por ello que se recomienda acudir a su médico primario en busca de ayuda y soluciones.

