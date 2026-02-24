Vuelve Miami Gardens Youth Music Festival 2026: educación musical que transforma comunidades

MIAMI. - Miami Gardens será escenario de la quinta edición del Miami Gardens Youth Music Festival el próximo 28 de febrero, un evento gratuito que se celebrará de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Betty T. Ferguson Recreational Complex, ubicado en el 3000 NW 199th Street, donde se reunirán más de 20 agrupaciones estudiantiles, cuyo desarrollo es impulsado por Arts Access Miami, una alianza que hoy impacta a más de 14.000 estudiantes en 65 escuelas públicas de Miami-Dade.

Más que un festival, el evento es la vitrina pública de un modelo que busca garantizar que cada niño del condado tenga acceso gratuito a educación artística de calidad, afirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS Alan Valladares, director de la iniciativa. Quien destacó la importancia de la coordinación entre las distintas entidades interesadas en la educación artística de los estudiantes para obtener mejores resultados. “Antes muchas organizaciones competían por los mismos fondos y las mismas escuelas. Hoy trabajamos juntos para que ningún estudiante se quede sin acceso a las artes”.

“Reemplazamos la fragmentación con colaboración”, insistió.

Arts Access Miami Participan diferentes agrupaciones musicales. Arts Access Miami

La historia personal que dio forma al proyecto

Detrás del crecimiento de Arts Access está la trayectoria de Valladares, quien afirma que el amor por la música lo trajo a su actual posición. Nacido en Ciudad de México y criado en Cancún, descubrió la música a los diez años cuando pidió su primera guitarra. “Yo no era el estudiante más aplicado, pero la música me cambió”, recordó. “Empecé a organizarme mejor, a concentrarme más. Mis padres me exigían buenas calificaciones si quería seguir tocando, y eso me disciplinó”.

A los 19 años se mudó a Miami para estudiar guitarra clásica en el New World School of the Arts y luego completó una maestría en la University of Miami. Su carrera profesional comenzó como maestro en Young Musicians United, organización que hoy administra Arts Access.

“Fui maestro cinco años en escuelas públicas. Vi de primera mano cómo la música transforma a los niños. Después pasé a la parte administrativa, pero sigo conectado con las escuelas y las comunidades. Es lo mejor de los dos mundos”, explicó.

Un modelo que une a 25 organizaciones en Miami-Dade

Arts Access no es una entidad aislada, sino una alianza de más de 25 organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la educación artística y musical. Estas organizaciones imparten clases dentro y después del horario escolar en centros públicos del condado. El acceso es completamente gratuito para los estudiantes.

“Nos enfocamos en comunidades donde más se necesita”, señaló Valladares. “Trabajamos en coordinación con el distrito escolar y utilizamos el modelo de ‘feeder patterns’, es decir, seguimos la cadena desde la escuela primaria hasta high school dentro de una misma comunidad. Así aseguramos continuidad”.

Actualmente el programa opera en dos grandes regiones del condado. El norte, en Miami Gardens, y el sur, en Homestead y South Dade.

El próximo año escolar la iniciativa se expandirá al centro de Miami, incluyendo vecindarios como Liberty City y West Little River, con la incorporación de 22 nuevas escuelas, vaticinó Valladares.

Esto elevará la cobertura a 87 centros educativos y al menos 17.000 estudiantes.

“El año siguiente nos vamos a expandir al oeste que es el área de Doral, Hialeah y al este, que es el área de Miami Beach”.

“La equidad es central para nosotros”, enfatizó el director. “Que un niño tenga acceso a música o arte no debería depender de su código postal”.

Arts Access Miami Agrupación vocal de estudiantes de Miami-Dade Arts Access Miami

Impacto académico y emocional medible

Según el director de Arts Access, los datos recopilados por la organización muestran mejoras concretas en el rendimiento académico de los estudiantes participantes en el programa.

“Nuestros reportes indican que los estudiantes mejoran en Matemática y Lectura, faltan menos a clases y desarrollan mayor disciplina”, indicó.

“Pero más allá de las notas, vemos cambios emocionales. Se sienten parte de algo, trabajan en equipo, ganan confianza”.

La música, agregó, fortalece la memoria y la concentración. “No solo impacta las Matemáticas. Impacta la forma en que el estudiante piensa y enfrenta retos”.

Los instrumentos necesarios para las clases son provistos por las organizaciones asociadas, lo que elimina barreras económicas. “Garantizamos así que todos los niños inscritos puedan participar. Nadie se queda fuera por falta de recursos”, aseguró.

Arts Access Miami Padres y público en genaral disfruan del evento musical. Arts Access Miami

El festival: cuando la colaboración se convierte en celebración

El Miami Gardens Youth Music Festival representa el momento culminante del año académico. Durante cuatro horas, más de 20 presentaciones subirán al escenario, incluyendo agrupaciones de Rock, Hip Hop, y solistas, entre otras formas de arte.

“No es una competencia. Es una celebración”, aclaró Valladares. “Es cuando todo el trabajo del año se vuelve visible para las familias y la comunidad”.

El evento contará además con actividades recreativas, rifas, zona de juegos infantiles y oferta gastronómica, convirtiéndose en una experiencia familiar integral. Dos semanas después, un evento similar ocurrirá, cuando abra sus puertas el South Dade Youth Music Festival, el 14 de marzo en Losner Park, en Homestead (en 104 N Krome Ave, Homestead, FL 33030).

Para Valladares, el significado va más allá del espectáculo. “En esos festivales ves a los directores de escuelas, a los padres, a los maestros, a la ciudad entera reunida. La colaboración se convierte en comunidad”.

Arts Access Miami Pequeños cantan en el festival musical Arts Access Miami

Historias que inspiran el futuro

Entre los cientos de estudiantes que han pasado por el programa, Valladares recuerda con orgullo a uno de sus primeros alumnos. “Empezó tocando bajo eléctrico, luego pasó a guitarra. Fue creciendo, tocó en el Miami Beach Rock Ensemble y hoy estudia música en Berklee, en Boston. Es increíble ver hasta dónde pueden llegar”.

Valladares afirmó que la visión a largo plazo es cubrir las cinco regiones de Miami-Dade y consolidar un modelo replicable que elimine desigualdades en el acceso a la educación artística.

“Lo más importante es entender que esto no se trata solo de música. Se trata de comunidad, de colaboración y de darle a cada estudiante la oportunidad de descubrir su potencial”, concluyó.

