martes 24  de  febrero 2026
GRAN EVENTO

Vuelve Miami Gardens Youth Music Festival 2026: educación musical que transforma comunidades

Miami Gardens celebra el 28 de febrero el Youth Music Festival en el Betty T. Ferguson Complex, una iniciativa que impacta a más de 14.000 estudiantes de Miami-Dade, evento gratis para a todo el público

Participantes en el festival de música&nbsp;

Participantes en el festival de música 

Arts Access Miami
Participan diferentes agrupaciones musicales.&nbsp;

Participan diferentes agrupaciones musicales. 

Arts Access Miami
Agrupación vocal de estudiantes de Miami-Dade

Agrupación vocal de estudiantes de Miami-Dade

Arts Access Miami
Pequeños cantan en el festival musical&nbsp;

Pequeños cantan en el festival musical 

Arts Access Miami
Padres y público en genaral disfruan del evento musical.&nbsp;

Padres y público en genaral disfruan del evento musical. 

Arts Access Miami
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI. - Miami Gardens será escenario de la quinta edición del Miami Gardens Youth Music Festival el próximo 28 de febrero, un evento gratuito que se celebrará de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Betty T. Ferguson Recreational Complex, ubicado en el 3000 NW 199th Street, donde se reunirán más de 20 agrupaciones estudiantiles, cuyo desarrollo es impulsado por Arts Access Miami, una alianza que hoy impacta a más de 14.000 estudiantes en 65 escuelas públicas de Miami-Dade.

Más que un festival, el evento es la vitrina pública de un modelo que busca garantizar que cada niño del condado tenga acceso gratuito a educación artística de calidad, afirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS Alan Valladares, director de la iniciativa. Quien destacó la importancia de la coordinación entre las distintas entidades interesadas en la educación artística de los estudiantes para obtener mejores resultados. “Antes muchas organizaciones competían por los mismos fondos y las mismas escuelas. Hoy trabajamos juntos para que ningún estudiante se quede sin acceso a las artes”.

Lee además
Nuevos cursos online de educación financiera. 
FINANZAS PERSONALES

Miami-Dade lanza plataforma gratuita de educación financiera para residentes
Secretaria de Educación de EEUU visita escuela en Miami.
MIAMI

Secretaria de Educación de EEUU visita escuela en Miami: "Los estudiantes aprenden lo que disfrutan"

“Reemplazamos la fragmentación con colaboración”, insistió.

Arts Access Miami
Participan diferentes agrupaciones musicales.

Participan diferentes agrupaciones musicales.

La historia personal que dio forma al proyecto

Detrás del crecimiento de Arts Access está la trayectoria de Valladares, quien afirma que el amor por la música lo trajo a su actual posición. Nacido en Ciudad de México y criado en Cancún, descubrió la música a los diez años cuando pidió su primera guitarra. “Yo no era el estudiante más aplicado, pero la música me cambió”, recordó. “Empecé a organizarme mejor, a concentrarme más. Mis padres me exigían buenas calificaciones si quería seguir tocando, y eso me disciplinó”.

A los 19 años se mudó a Miami para estudiar guitarra clásica en el New World School of the Arts y luego completó una maestría en la University of Miami. Su carrera profesional comenzó como maestro en Young Musicians United, organización que hoy administra Arts Access.

“Fui maestro cinco años en escuelas públicas. Vi de primera mano cómo la música transforma a los niños. Después pasé a la parte administrativa, pero sigo conectado con las escuelas y las comunidades. Es lo mejor de los dos mundos”, explicó.

Un modelo que une a 25 organizaciones en Miami-Dade

Arts Access no es una entidad aislada, sino una alianza de más de 25 organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la educación artística y musical. Estas organizaciones imparten clases dentro y después del horario escolar en centros públicos del condado. El acceso es completamente gratuito para los estudiantes.

“Nos enfocamos en comunidades donde más se necesita”, señaló Valladares. “Trabajamos en coordinación con el distrito escolar y utilizamos el modelo de ‘feeder patterns’, es decir, seguimos la cadena desde la escuela primaria hasta high school dentro de una misma comunidad. Así aseguramos continuidad”.

Actualmente el programa opera en dos grandes regiones del condado. El norte, en Miami Gardens, y el sur, en Homestead y South Dade.

El próximo año escolar la iniciativa se expandirá al centro de Miami, incluyendo vecindarios como Liberty City y West Little River, con la incorporación de 22 nuevas escuelas, vaticinó Valladares.

Esto elevará la cobertura a 87 centros educativos y al menos 17.000 estudiantes.

“El año siguiente nos vamos a expandir al oeste que es el área de Doral, Hialeah y al este, que es el área de Miami Beach”.

“La equidad es central para nosotros”, enfatizó el director. “Que un niño tenga acceso a música o arte no debería depender de su código postal”.

Arts Access Miami
Agrupación vocal de estudiantes de Miami-Dade

Agrupación vocal de estudiantes de Miami-Dade

Impacto académico y emocional medible

Según el director de Arts Access, los datos recopilados por la organización muestran mejoras concretas en el rendimiento académico de los estudiantes participantes en el programa.

“Nuestros reportes indican que los estudiantes mejoran en Matemática y Lectura, faltan menos a clases y desarrollan mayor disciplina”, indicó.

“Pero más allá de las notas, vemos cambios emocionales. Se sienten parte de algo, trabajan en equipo, ganan confianza”.

La música, agregó, fortalece la memoria y la concentración. “No solo impacta las Matemáticas. Impacta la forma en que el estudiante piensa y enfrenta retos”.

Los instrumentos necesarios para las clases son provistos por las organizaciones asociadas, lo que elimina barreras económicas. “Garantizamos así que todos los niños inscritos puedan participar. Nadie se queda fuera por falta de recursos”, aseguró.

Arts Access Miami
Padres y público en genaral disfruan del evento musical.

Padres y público en genaral disfruan del evento musical.

El festival: cuando la colaboración se convierte en celebración

El Miami Gardens Youth Music Festival representa el momento culminante del año académico. Durante cuatro horas, más de 20 presentaciones subirán al escenario, incluyendo agrupaciones de Rock, Hip Hop, y solistas, entre otras formas de arte.

“No es una competencia. Es una celebración”, aclaró Valladares. “Es cuando todo el trabajo del año se vuelve visible para las familias y la comunidad”.

El evento contará además con actividades recreativas, rifas, zona de juegos infantiles y oferta gastronómica, convirtiéndose en una experiencia familiar integral. Dos semanas después, un evento similar ocurrirá, cuando abra sus puertas el South Dade Youth Music Festival, el 14 de marzo en Losner Park, en Homestead (en 104 N Krome Ave, Homestead, FL 33030).

Para Valladares, el significado va más allá del espectáculo. “En esos festivales ves a los directores de escuelas, a los padres, a los maestros, a la ciudad entera reunida. La colaboración se convierte en comunidad”.

Arts Access Miami
Pequeños cantan en el festival musical

Pequeños cantan en el festival musical

Historias que inspiran el futuro

Entre los cientos de estudiantes que han pasado por el programa, Valladares recuerda con orgullo a uno de sus primeros alumnos. “Empezó tocando bajo eléctrico, luego pasó a guitarra. Fue creciendo, tocó en el Miami Beach Rock Ensemble y hoy estudia música en Berklee, en Boston. Es increíble ver hasta dónde pueden llegar”.

Valladares afirmó que la visión a largo plazo es cubrir las cinco regiones de Miami-Dade y consolidar un modelo replicable que elimine desigualdades en el acceso a la educación artística.

“Lo más importante es entender que esto no se trata solo de música. Se trata de comunidad, de colaboración y de darle a cada estudiante la oportunidad de descubrir su potencial”, concluyó.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Miami: Nueva escuela en Brickell combina educación y vivienda asequible para docentes

Acusan a residente de Miami Gardens por el asesinato de mujer encontrada sin vida en Fort Lauderdale

Ron DeSantis anuncia récord histórico de turistas en Florida con 143.3 millones en 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
Política comercial

Demócratas amenazan con bloquear cualquier intento de Trump de extender nuevo arancel global del 15%

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
ACLARACIóN

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

Te puede interesar

El logo de la plataforma Meta.
Inversión

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miami Beach, Florida, playa llena de turistas.
PRINCIPAL INDUSTRIA

Ron DeSantis anuncia récord histórico de turistas en Florida con 143.3 millones en 2025

Consumidores en un Walmart de Nueva Jersey.
ENCUESTA

Aumenta confianza de consumidores que se mantiene en un rango alto

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años