Presidente Trump confirma su perfecto estado de salud

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó este viernes 2 de enero que su salud y habilidades cognitivas están "perfectas". Esto ocurre un día después de la publicación de una entrevista en la que defendió su aptitud para el cargo.

"Los médicos de la Casa Blanca acaban de informarme que gozo de una 'SALUD PERFECTA' y que obtuve una calificación excelente (es decir, respondí correctamente al 100% de las preguntas) en mi examen cognitivo por tercera vez consecutiva, algo que ningún otro presidente ni vicepresidente anterior estuvo dispuesto a hacer", aseveró Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario republicano de 79 años sostuvo que "cualquiera que se presente a la Presidencia o a la Vicepresidencia debería estar obligado a someterse "a un examen cognitivo sólido, significativo y probado".

En este sentido, expresó: "¡Nuestro gran país no puede ser dirigido por personas 'estúpidas' o incompetentes!". En una reciente entrevista para The Wall Street Journal, Trump salió al paso a los rumores sobre su mal estado de salud y apeló a su buena genética o la ingesta de aspirina por encima de lo recomendado.

"Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y no quiero sangre espesa fluyendo por mi corazón. Quiero sangre fina fluyendo por mi corazón", dijo.

Mediación de Trump

El 28 de diciembre, Trump reiteró que su labor como mediador ha conseguido detener "ocho guerras durante los últimos once meses". Destacó que, dentro de sus logros, figuran el haber puesto fin a conflictos como el del este de la República Democrática del Congo, el de Armenia y Azerbaiyán o el que estalló este año entre India y Pakistán.

En Medio Oriente, Israel sigue atacando Gaza casi diariamente a pesar del alto el fuego en vigor, mientras el Ejército israelí denuncia incursiones del grupo terrorista Hamás contra sus posiciones en el enclave palestino.

Trump esgrimió entonces que "quizás Estados Unidos se ha convertido en la verdadera ONU, que ha sido de muy poca ayuda en ninguno de estos casos, incluyendo el desastre actual entre Rusia y Ucrania".

