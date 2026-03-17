Jorge M. y Darlene Pérez, honrados por la reina Sofía de España

MIAMI.- Jorge M. y Darlene Pérez reciben el premio a la excelencia de manos de la reina Sofía de España, quien está en Miami para entregar los Sophia Awards for Excellence, antes conocidos como los Gold Medal, que otorga el Queen Sofía Spanish Institute en reconocimiento a la labor excepcional en el ámbito de las artes, la cultura, diplomacia, ciencia y la vida pública.

El galardón es uno de los honores más distinguidos que vinculan al mundo hispanohablante con los Estados Unidos. Plácido Domingo, Penélope Cruz, Carolina Herrera, Gloria y Emilio Estefan, Mario Vargas Llosa o el presidente Bill Clinton, fueron algunas de las figuras merecedoras de este prestigioso premio.

Jorge Pérez, urbanizador, coleccionista de arte y filántropo; y su esposa, Darlene, enfermera y activista, conversaron con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre el significado de ese premio, que reciben el sábado 21 de marzo en una gala a celebrase en el Pérez Art Museum Miami (PAMM), museo que lleva el apellido de su fundador.

“Me siento profundamente honrado de recibir este reconocimiento del Queen Sofía Spanish Institute, y es particularmente significativo porque refleja nuestra convicción en común: el poder de la cultura para conectar comunidades y crear un valor público duradero. Me emociona ser reconocido por una institución como esta, que ha desempeñado un papel tan importante en la promoción del arte y el patrimonio español a nivel internacional. Este reconocimiento se siente como una extensión de ese compromiso compartido, ya que también estoy vinculado al Museo Reina Sofía como miembro de su patronato y a través de mis contribuciones a la colección del museo”, expresó Jorge.

“Es un gran privilegio ser reconocidos juntos por el trabajo de nuestra familia, que siempre se ha basado en valores compartidos y un compromiso con el servicio. Considero este honor un reflejo de los numerosos aliados culturales, organizaciones y comunidades con los que hemos colaborado a lo largo de los años”, agregó Darlene.

Pero ser merecedores de una distinción como esta también supone un gran compromiso social de continuar fomentando el arte y la cultura.

“Refuerza la responsabilidad que conlleva estar en una posición tan privilegiada: seguir ampliando el acceso a las artes y apoyando a artistas e instituciones que fortalecen el tejido cultural de nuestras ciudades. Organizaciones como el Sofía Spanish Institute desempeñan un papel importante en el diálogo intercultural, mientras que instituciones como el Museo Reina Sofía constituyen un liderazgo global esencial en el arte contemporáneo. Apoyar ambas es parte de un compromiso a largo plazo para garantizar que las artes sigan siendo accesibles, relevantes e impactantes”, afirmó el fundador del PAMM, quien enfatizó el papel conciliador del arte en la sociedad.

“El arte puede ser un espejo que refleja quiénes somos como sociedad, desafiando nuestra forma de pensar e interactuar con el mundo y uniendo a personas de diferentes geografías y generaciones. Cuando lo hacemos accesible a todos, se convierte en un recurso cívico que cultiva un sentido más profundo de pertenencia e identidad, fomentando una mayor empatía y diálogo”, añadió.

Para el empresario nacido en Buenos Aires de padres cubanos con ascendencia española, la ciudad donde su familia se instaló en 1968, después de haber vivido en Bogotá, se ha posicionado como referente de las artes visuales.

“Miami se ha convertido en una capital internacional del arte gracias a su identidad multicultural y a una red cada vez más sólida de artistas, instituciones, coleccionistas e inversores. La ciudad también se ha posicionado en el escenario mundial por su compromiso con la visibilidad y el acceso al arte más allá de los museos tradicionales”, expuso Jorge.

“La identidad cultural de Miami está profundamente influenciada por el legado español, transmitido a través de Cuba y reinterpretado por generaciones de artistas, diseñadores y pensadores que consideran a la ciudad su hogar. Fortalecer los lazos con España refuerza el papel de Miami como puente cultural, donde el patrimonio en común impulsa la colaboración contemporánea, incluyendo futuros intercambios que incorporen a artistas españoles a nuevos diálogos internacionales", agregó sobre la importancia de estrechar lazos culturales entre Miami y España.

Por su parte, Darlene, quien ofreció detalles de su día a día, señaló la importancia de la labor social.

“La filantropía implica tanto visibilidad como escuchar: debemos comprender dónde se encuentran las mayores necesidades y cómo el apoyo puede ser más efectivo. Gran parte de mi día la dedico a colaborar con organizaciones asociadas y a perfeccionar programas que impulsan las voces menos escuchadas, tanto en el sur de Florida como en la comunidad artística global. También soy la fundadora y presidenta del Comité Internacional de Mujeres del Pérez Art Museum Miami, un grupo afiliado dedicado a empoderar a artistas con poca representación, en particular a mujeres. Además, me enorgullece formar parte de varias juntas directivas, entre ellas el Archivo Internacional de Mujeres Fotógrafas, el Consejo Asesor de Enfermería de la Universidad Internacional de Florida, el Comité de Arte y Diseño del Instituto Oncológico de Miami y el Fondo Latinoamericano y Caribeño del Museo de Arte Moderno”, detalló Darlene, quien a través de la fundación familiar ha otorgado más de 100 millones de dólares en subvenciones a programas de arte, educación y salud.

“Nuestro enfoque siempre ha estado en fortalecer los sistemas comunitarios esenciales que promueven el bienestar, las oportunidades y la resiliencia. Al invertir en los pilares de la educación, la salud y las artes, en particular a través de nuestro programa de subvenciones CreARTE, nuestro objetivo es ayudar a las comunidades a prosperar de manera preventiva y sostenible”, indicó sobre cómo este apoyo ha contribuido a una sociedad más sana y segura.

En cuanto a su motivación por promover el arte y la cultura, Jorge Pérez comentó:

“Crecí aprendiendo sobre arte y llegué a apreciarlo desde muy temprana edad. Coleccionar ha sido algo que he disfrutado a lo largo de mi vida. Pero mi motivación para ser defensor y filántropo siempre ha estado arraigada en el acceso: asegurar que el arte no se limite a espacios privados, sino que se integre en la vida cotidiana. El arte público tiene el poder de enaltecer a las comunidades, catalizar el cambio y preservar el legado cultural”.

A Darlene le motiva saber que su quehacer beneficia a los demás.

“Saber que la filantropía puede mejorar la vida de las personas de maneras muy tangibles, es una poderosa motivación. Ver la dedicación de educadores, profesionales de la salud, artistas y líderes de organizaciones sin fines de lucro refuerza la importancia de este trabajo y nuestro compromiso de dejar un legado basado en la generosidad y el impacto”, expresó la profesional de la salud.

“Como enfermera avanzada con más de 30 años de experiencia, puedo decirles que los desafíos más críticos son el acceso y la prevención, especialmente para las comunidades desatendidas. Fortalecer la intervención temprana, los recursos de salud mental y la atención comunitaria puede conducir a mejores resultados y a un sistema más equitativo en general”, comentó al ser consultada sobre las áreas de la salud que considera podrían mejorar.

Para este matrimonio imparable, este premio sirve de inspiración para continuar contribuyendo.

“Este año, seguimos centrados en ampliar las iniciativas de arte público y en apoyar a más instituciones internacionales que priorizan la educación, la accesibilidad y el impacto cultural a largo plazo. Nuestro objetivo es seguir creando oportunidades para una interacción significativa con el arte en Miami y más allá. También estamos planeando una futura colaboración con el Museo Reina Sofía para llevar una exposición de artistas contemporáneos españoles al extranjero, contribuyendo así a la promoción del arte español a nivel global. Actualmente, tenemos una exposición itinerante —con más de 150 obras que exploran la colección africana y de la diáspora africana— que se exhibirá en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla”, adelantó Jorge sobre nuevos proyectos.

“Seguimos apoyando iniciativas que integran la salud, la educación y las artes como pilares interconectados del bienestar comunitario. En 2025, celebramos el décimo aniversario de la fundación familiar Jorge M. Pérez, un hito que reafirmó nuestra convicción de que el acceso a la creatividad y las oportunidades educativas son poderosos catalizadores del desarrollo comunitario. De cara al futuro, me entusiasma especialmente profundizar mi trabajo en la intersección del arte y la neurociencia, a la vez que sigo fortaleciendo alianzas que generan resultados duraderos, desde la educación artística y la atención médica, hasta programas de liderazgo para estudiantes del sur de Florida”, agregó Darlene.

El sábado 21, también serán honrados con el Sophia Award for Excellence Frank y Haydée Rainieri, líderes fundadores del Grupo Puntacana y reconocidos empresarios en el área del turismo que, además, destacan por su labor humanitaria.