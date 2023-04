Lanzan en Miami libro sobre el Directorio Revolucionario Estudiantil de Cuba

El libro indaga no solo la confrontación entre los estudiantes y el régimen cubano, sino que también examina la participación de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética en el conflicto cubano. El registro para el evento es gratuito y puede hacerse en este enlace .

Esta es una historia que forma parte de la Guerra Fría y también es un estudio histórico basado en una exhaustiva investigación que incluye numerosas entrevistas a figuras centrales del D.R.E., el examen de cientos de documentos que forman parte del archivo del D.R.E. depositado en la Cuban Heritage Collection, así como de la extensa documentación de la Agencia Central de Inteligencia y del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Luego de su presentación, Figueroa estará en conversación con el editor Juan Manuel Salvat.

Este evento será presentado en español.

Sobre los presentadores

Javier Figueroa de Cárdenas (La Habana, Cuba, 1946) estudió en el Colegio de Belén/Belén Jesuit Preparatory School (Marianao/Miami). Hizo su bachillerato y maestría, con especialización en Historia, en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras. Obtuvo un doctorado, también en Historia, en The University of Connecticut en Storrs, Connecticut. Fue profesor en la Universidad del Sagrado Corazón (Puerto Rico), Colgate University (New York) y en el departamento de Historia de la UPR, Recinto de Río Piedras de donde se jubiló en 2012. Es autor de numerosos ensayos que abordan diferentes aspectos de la historia cubana. Dos de ellos, "La vinculación militar entre Cuba y Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1944-1952" y "Negociando el futuro: Cuba y Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 1944-1952," forman parte de sendos textos publicados en Puerto Rico: "Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial: el escenario regional (segunda parte)," Ediciones Callejón, 2015 y "Tiempos binarios: La Guerra Fría desde Puerto Rico y el Caribe," Ediciones Callejón, 2017. También es autor del libro "El exilio en invierno: Miguel Figueroa y Miranda, diario del destierro," Ediciones Callejón/La Tertulia, 2008. Con este texto examina los comienzos del exilio cubano desde la perspectiva del diario de un exiliado.

Juan Manuel Salvat es cofundador de la editorial Ediciones Universal, con sede en Miami. Como secretario general de la Federación Estudiantil Universitaria, publicó en 1959 varios periódicos universitarios en Cuba. En 1962 cofundó la organización anticastrista D.R.E. Salvat y su esposa Marta crearon la Librería y Distribuidora Universal en 1966, comenzando un año después a publicar libros bajo el sello Ediciones Universal.

La cita es el miércoles 10 de mayo, a partir de las 6:30 p.m., en Roberto C. Goizueta Pavilion. Otto G. Richter Library, 2do piso. 1300 Memorial Drive. Coral Gables, Florida 33146.

FUENTE: Nota de prensa