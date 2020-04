Las playas en Florida se reabren paulatinamente, pero con distanciamiento social

La mayoría de las comunidades mantienen los horarios de apertura de la playa por unas pocas horas en las mañanas y las tardes y están prohibiendo descansar en sillas y toallas con refrigeradores. Los funcionarios quieren evitar las reuniones sociales con alimentos y bebidas compartidos que podrían propagar COVID-19, al tiempo que promueven la recreación saludable.

"A menos que haya estado viviendo en una cueva, sabe qué hacer para protegerse", dijo el comisionado del condado de Sarasota, Michael Moran. "Ahora que todos están educados en (pautas de salud), ahora es el momento de abrir nuestras vidas".

El 17 de marzo, el gobernador Ron DeSantis ordenó que las playas de todo el estado se limitaran a reuniones de no más de 10 personas y se separaran al menos a seis pies de distancia. El 2 de abril, prohibió las reuniones públicas y las actividades no esenciales fuera de la casa en general, pero excluyó las actividades recreativas como caminar, trotar, pescar y nadar, siempre que respeten las reglas de distanciamiento.

La mayoría de los municipios simplemente cerraron sus playas en lugar de vigilarlos por distanciar las violaciones. Sin embargo, algunos han estado reabriendo, con el aliento del gobernador, incluso en el área de Daytona a principios de este mes y en el área de Jacksonville el viernes pasado.

La reapertura de Jacksonville trajo de vuelta a hordas de ansiosos amantes de la playa, principalmente caminando y trotando. Los residentes solos, en parejas o familias, parecían acatar las pautas para mantenerse a seis pies de distancia, pero las imágenes de la gran cantidad de personas que lo hacían atrajeron la atención generalizada en los medios nacionales, y muchos críticos objetaron cualquier actividad en las playas.

DeSantis ha dicho que es importante que las personas tengan salidas para hacer ejercicio, tomar sol y aire fresco. “Hazlo de buena manera. Hazlo de manera segura ”, dijo el viernes pasado.

Dos condados en Panhandle de Florida - Okaloosa y Bay - votaron el martes para reabrir las playas para actividades recreativas. Los legisladores en los condados de Escambia y Santa Rosa están decidiendo si hacer lo mismo, informó el Pensacola News Journal.

El condado de Santa Rosa, Sam Parker, dijo la semana pasada que está pidiendo a los comisionados que consideren permitir que los residentes usen la playa de Navarra para caminar, trotar, andar en bicicleta, pescar, surfear y nadar, informó el periódico.

En la ciudad de Panamá, los comisionados acordaron el martes reabrir parcialmente las playas del condado y se espera que los funcionarios en Panama City Beach consideren una propuesta similar el jueves, según los medios de comunicación.

"La gente que quiere instalar su tienda de campaña y tener una fiesta de barriles no es apropiada, no lo toleraremos", dijo Philip Griffitts, presidente de la comisión. "El Condado de Bay está lleno de gente excelente y personalmente creo que nuestra gente prestará mucha atención a las reglas y no pondrá a las personas en posición de causar un problema".

Los funcionarios del condado de Okaloosa dijeron que sus playas volverán a abrir el 1 de mayo, de 6:30 a.m. a 9 a.m. y de 4:30 p.m. a 7 p.m. Se permitirán todas las actividades en la playa, pero las autoridades dijeron que podrían volver a abordar el problema si ven un aumento en COVID -19 casos.

A lo largo de la costa del golfo de Florida, los funcionarios del condado de Pinellas han cerrado sus playas hasta el 1 de mayo. Esto incluye Clearwater Beach, que cerró después de informes de grandes multitudes de vacaciones de primavera que se congregaron en la arena a mediados de marzo.

Las playas de alto perfil en el sur de Florida fueron las primeras en cerrar por completo, y permanecen cerradas en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, que tienen la gran mayoría de los casos de COVID-19 en Florida. La mayoría de las otras áreas del estado han visto tasas de infección significativamente más bajas.

Las autoridades en el sur de Florida dicen que las reaperturas deberían ocurrir en fases, comenzando con aperturas limitadas de parques, puertos deportivos y campos de golf para que las personas puedan tomar aire fresco y hacer ejercicio. No se han establecido fechas. Los estados y localidades en todo el Sur y la nación enfrentan decisiones similares sobre cuándo aliviar restricciones similares y de otro tipo.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados que generalmente desaparecen en semanas. Para algunos, puede causar enfermedades graves y poner en peligro la vida