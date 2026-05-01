Más presencia policial en Miami Beach busca aliviar el tráfico

Agentes en las calles de Miami Beach para agilizar el tráfico.

MIAMI.– El alcalde de Miam Beach, Steven Meiner, anunció el despliegue de agentes del Departamento de Policía en las principales intersecciones durante las horas pico de la semana, como parte de una estrategia para reducir la congestión vehicular en la ciudad balneario.

La medida responde a una resolución aprobada por la Comisión de la ciudad en 2024, impulsada por el propio Meiner junto al comisionado Alex Fernández, y tiene como objetivo inmediato mejorar la circulación en momentos de mayor flujo de vehículos, especialmente de lunes a viernes de una urbe de 83.000 residentes que recibe un alto flujo de visitantes por su intensa actividad turística y de eventos.

Presencia policial en puntos críticos de Miami Beach

El plan se centra en la intervención directa en intersecciones clave, donde los agentes dirigirán el tráfico para agilizar el paso de vehículos y reducir cuellos de botella en horarios de mayor demanda.

Esta acción apunta a generar un impacto inmediato en la circulación diaria, particularmente en momentos de entrada y salida laboral, así como durante actividades de alta concurrencia.

Estrategia más allá del corto plazo

Además de la presencia de agentes, la resolución establece un enfoque integral que incluye evaluar el control de vías estratégicas como MacArthur Causeway, Julia Tuttle Causeway, Alton Road y Collins Avenue. De lograrse, la ciudad podría considerar tarifas por congestión en momentos específicos, con posibles beneficios para residentes.

También se plantea endurecer las condiciones para eventos masivos, exigiendo estudios de tráfico y planes más completos de manejo vehicular a organizadores de actividades con más de 10.000 asistentes.

En paralelo, la ciudad busca incorporar personal especializado en control de tráfico, lo que permitiría mejorar la circulación sin depender exclusivamente de agentes policiales.

Limitaciones legales y desafíos

El plan enfrenta restricciones importantes. La propia resolución reconoce que Miami Beach no tiene autoridad para imponer peajes en carreteras bajo control estatal, como las principales calzadas de acceso, administradas por el Departamento de Transporte de Florida.

Para avanzar en esa dirección, la Ciudad tendría que negociar la transferencia de estas vías, un proceso que requiere acuerdos estatales y, en algunos casos, autorizaciones federales.

Por ello, la resolución no implementa peajes, sino que abre la puerta a explorar mecanismos legales a futuro.

Ventajas y alcance de la medida

La iniciativa ofrece una respuesta rápida al problema del tráfico mediante control directo en las calles, al tiempo que sienta las bases para soluciones más estructurales. Con esta estrategia, la administración de Meiner intenta equilibrar medidas inmediatas con planes a largo plazo en una de las zonas más congestionadas del sur de Florida.

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