Latinos alegan: apoyamos más acciones que palabras

"Por eso queremos cuatro años más porque representa nuestros valores, el primero y el más importante es el derecho a nacer, sino se nace no se puede gozar de ningún otro derecho, son valores que la mayoría hispanos apoyan".

Verastegui relató que desde el año 2003 ha defendido a la comunidad hispana como actor y cineasta, "hace 16 años les prometí a mis padres que no volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia y mi comunidad hispana".

"Después de haber hecho esa promesa me quede sin trabajo cuatro años porque lo que me proponían hacer yo había prometido no volverlo hacer, eso me llevo a montar una productora de cine para poder tener el control del mensaje de las historias que íbamos a producir", subrayó.

Señaló que el primer fruto de esa nueva visión es una película que asegura ha cambiado la vida de muchas personas, incluyendo la de él y que se titula Bella. Un filme que afirma ha salvado a más de 7.000 bebes de ser abortados por el mensaje pro vida que tiene.

"Desde hace 16 años he trabajado en proyectos que tienen el potencial no solo de entretener sino de elevar la dignidad de los hispanos en Estados Unidos y en el mundo entero, nunca me imaginé que después de 16 años iba a recibir una invitación de la Casa Blanca, del presidente Trump a participar de esta nueva Iniciativa de la Prosperidad Hispana", apuntó.

Por el futuro de mis hijos

El actor cubanoamericano Pedro Moreno, fue uno de los asistentes al evento y dijo apoyar a Trump pensando en el futuro de sus hijos y el de Latinoamérica.

"Apoyo todo lo que este en contra del socialismo, todo lo que esta en contra de ese movimiento “de extrema izquierda que se quiere apoderar del país, que nos quieren decirnos cómo pensar, qué decir y no decir, por el futuro de mis hijos, por el de mis amigos latinoamericanos, porque si este país cae en manos del socialismo Latinoamérica completa se va afectar, por ellos también estoy votando por Trump.

Voto Florida

Merecedes Schlapp dijo que la nueva visita a Miami tiene como objetivo fortalecer el voto hispano.

"Estamos aquí de nuevo en Miami porque hay que ganar la Florida, he estado viajando por la Florida en los últimos días la energía, el entusiasmo para este presidente es increíble y sabemos que el tiene mucho apoyo aquí porque él ha podido cumplir sus promesas, al final del día va a crear una economía muy fuerte para todos los latinos y al mismo tiempo seguir luchando para la libertad de los Estados Unidos", dijo Schlapp.

La asesora dijo que una de las prioridades del presidente es la protección de los bebés. Trump se ha manifestado en contra del aborto en cualquier etapa.