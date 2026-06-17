miércoles 17  de  junio 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 17 al 26 de junio

La banda infantil PJ Kids.&nbsp;

La banda infantil PJ Kids. 

Cortesía/Prensa PJ Kids
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚSICA

koubek Center

PJ KIDS celebra el lanzamiento de su segundo álbum,Somos un Equipo, con una presentación en el Koubek Center. La cita es el sábado 20 de junio a las 12:00 pm. Entradas en: www.koubekcenter.org.

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Teatro Miami

Mijail Mulkay presenta Mi Vida ForRent, una comedia que reflexiona sobre las situaciones a las que se enfrenta una pareja joven. Única función el 19 de junio a las 7:30 pm. Entradas en: www.ticketplate.com.

Tower Theater

ImproNovela trae a escena La Copa del Amor, una telenovela improvisada donde el fútbol se mezcla con el romance, la rivalidad y el melodrama. El 20 de junio a las 8pm. Entradas en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

Mindy Solomon

En el jardín de cactus es la tercera exposición individual del artista australiano Glenn Barkley. La muestra, que se puede visitar hasta el 18 de junio, es una meditación sobre la memoria y la pérdida. Más información en www.mindysolomon.com.

Letras

Betsy Hotel’s

La fundación Books & Books invita a una nueva edición de The Reading Party, esta vez organizada por Alyssa Expósito y que tendrá lugar el 24 de junio a las 8pm en Betsy Hotel's, 1440 Ocean Drive, Miami Beach, Florida 33139. Más información en www.booksandbooks.com.

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