sábado 20  de  junio 2026
Fútbol

Paraguayo Miguel Almirón es el primer expulsado por la "Ley Vinicius"

En el partido entre Paraguay y Turquía, Miguel Almirón se convierte en el primer jugador expulsado por cubrirse la boca para dirigirse a un rival en el Mundial

Miguel Almirón #10 de Paraguay reacciona tras recibir una tarjeta roja por taparse la boca mientras hablaba con otro jugador durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay

Miguel Almirón #10 de Paraguay reacciona tras recibir una tarjeta roja por taparse la boca mientras hablaba con otro jugador durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El estelar paraguayo Miguel Almirón se convierte en el primer jugador de un Mundial en ser expulsado por la “Ley Vinicius”. Durante el juego entre Paraguay y Turquía, el mediocampista recibe la tarjeta roja en la máxima cita de la FIFA que se lleva a cabo en Norteamérica por incumplir la nueva normativa que impide taparse la boca al hablarle a un rival.

El árbitro salvadoreño Iván Barton, que revisa la jugada con el VAR, le saca la tarjeta roja en el minuto 45+2 del primer tiempo, al aplicarle la nueva regla que prohíbe taparse la boca a los jugadores para hablar.

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Para evitar incidentes como los supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinicius en un partido de la Liga de Campeones esta misma temporada, la FIFA anunció a finales de abril que a partir de este Mundial se expulsaría a los jugadores que harían un gesto que se había vuelto muy común en los terrenos de juego.

"Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", justificó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una entrevista con Sky Sports. "Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", justificó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una entrevista con Sky Sports.

La FIFA busca evitar cualquier tipo de situación polémica, que se parezca a lo que sucedió entre los jugadores del Benfica y Real Madrid, durante el 2026, cuando aparantemente, Prestianni se refirió al delantero brasileño como “mono”.

Pese a que las imágenes de televisión no confirmaron lo supuestamente dicho por el delantero del Benfica y que éste negó el insulto racista, Prestianni fue sancionado con seis partidos de suspensión (tres de ellos en suspenso) por la UEFA.

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