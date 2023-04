Lluvias en Fort Lauderdale, un fenómeno a estudiar

Varias gasolineras en Miami no están expendiendo gasolina regular y especial. La causa sería las inundaciones en Broward.

Varias gasolineras en Miami no están expendiendo gasolina regular y especial. La causa sería las inundaciones en Broward.

MIAMI.- He aquí por qué el aguacero en Florida simplemente no se detenía. Por lo general, las tormentas eléctricas se apagan después de que se les acaba la lluvia o cuando entra aire frío. Pero no fue así el miércoles, cuando la tormenta que azotó Fort Lauderdale tenía cerca la corriente cálida y rica en humedad del Golfo.