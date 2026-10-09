LuchoBranding, el creador de contenido que creció contando historias

MIAMI.- Luis Felipe Bernal explica su crecimiento en redes con una decisión: dejar de dar consejos y empezar a contar historias. Conocido como LuchoBranding, dedica sus publicaciones a personas, empresas y acontecimientos que le llaman la atención, mientras desarrolla su trabajo como asesor de marcas personales.

En un video de su canal de YouTube asegura que ganó 57.000 seguidores y superó los 22 millones de visualizaciones durante un período de 60 días. Según su propio balance, comenzar a narrar fue uno de los cambios que contribuyeron a esos resultados.

Su actividad profesional está vinculada a Bogotá. En LinkedIn se presenta como fundador de LuchoBranding y afirma haber participado en la construcción de más de 70 marcas personales. Sus servicios están dirigidos a líderes y dueños de negocios que buscan darse a conocer y comunicar mejor lo que hacen.

Ese interés por relacionar comunicación y emprendimiento aparece en su contenido desde, al menos, mayo de 2023. En una publicación de aquel mes abordó la asociación entre Michael Jordan y Nike. Con el tiempo, su selección ha incluido asuntos tan distintos como los comienzos de la empresa colombiana de alimentos Ramo y la vida de James Earl Jones, el actor que dio voz a Darth Vader.

Una de sus piezas está dedicada a Jorge Muñoz, el colombiano que combinaba su trabajo como conductor de autobús escolar en Nueva York con la entrega de comida a personas necesitadas. La Casa Blanca reconoció esa labor con la Medalla Presidencial al Ciudadano en 2010.

Me interesa que entre sus protagonistas haya espacio para alguien como Muñoz. Su reconocimiento nació de alimentar a otros, de dedicar tiempo y recursos a una necesidad que tenía cerca. Recuperar ese caso permite que nuevas personas conozcan lo que hizo y reconocer uno de los valores que distinguen a los hispanos: la solidaridad con el prójimo.

También encuentro una razón para acercarme a Bernal en la variedad de los temas que elige. Una figura del cine, un conductor solidario o los fundadores de una compañía, entre otros, pueden despertar curiosidad por motivos diferentes. Quien llegue por una publicación tiene otras para explorar, según sus intereses.

“Cuento historias que me gustan”, escribe en su biografía de Instagram donde acapara la atención de más de 121.000 seguidores. Es una presentación sencilla que ayuda a entender su selección. A esa actividad suma contenidos sobre cómo comunicarse, ganar visibilidad y desarrollar una marca personal: asuntos que también forman parte de su oficio. Contenidos que ademas divulga en sus perfiles de Facebook donde ronda los 110.000 usuarios.

Para esta entrega de Más allá del like, recomiendo conocer esa combinación. Bernal cuenta lo que le interesa y comparte lo que sabe de su trabajo. El lector puede acercarse por cualquiera de esas dos vías y decidir qué le aporta.

Exploren sus publicaciones, síganlo si les interesa y compartan las que consideren valiosas. Si alguna merece su “me gusta”, dénselo. Y si un personaje les despierta curiosidad, busquen más sobre él: el video puede ser apenas el comienzo.