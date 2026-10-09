Reportan ocho hospitalizados tras turbulencia severa en vuelo de Avianca desviado a Miami

MIAMI. - Ocho personas fueron trasladadas a un hospital después de que el vuelo AV42 de Avianca , que viajaba desde Medellín, Colombia, hacia el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, enfrentara una turbulencia severa y fuera desviado al Aeropuerto Internacional de Miami, según reporta CBS News.

La aeronave habría aterrizado sin inconvenientes alrededor de las 3:30 a. m. Equipos de Miami-Dade Fire Rescue atendieron a varios pacientes y condujeron a ocho de ellos a centros médicos, de acuerdo con el reporte.

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Al cierre de esta nota, las autoridades no habían informado la gravedad de las lesiones ni precisado cuántos afectados eran pasajeros o integrantes de la tripulación.

Los registros de vuelo confirman el desvío del AV42 a Miami y muestran que Avianca programó posteriormente un trayecto desde MIA hacia Nueva York para continuar el viaje.

La información permanece en desarrollo. Todavía falta conocer dónde ocurrió la turbulencia, cuántas personas viajaban a bordo, qué tipo de lesiones sufrieron los hospitalizados y si Avianca realizará una inspección técnica de la aeronave antes de devolverla al servicio.