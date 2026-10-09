viernes 9  de  octubre 2026
EMERGENCIA

Reportan ocho hospitalizados tras turbulencia severa en vuelo de Avianca desviado a Miami

El vuelo se dirigía originalmente a Nueva York. Las autoridades no habían informado la gravedad de las lesiones ni precisado cuántos afectados eran pasajeros o integrantes de la tripulación

Fachada del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Fachada del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

CORTESÍA MIA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Ocho personas fueron trasladadas a un hospital después de que el vuelo AV42 de Avianca, que viajaba desde Medellín, Colombia, hacia el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, enfrentara una turbulencia severa y fuera desviado al Aeropuerto Internacional de Miami, según reporta CBS News.

La aeronave habría aterrizado sin inconvenientes alrededor de las 3:30 a. m. Equipos de Miami-Dade Fire Rescue atendieron a varios pacientes y condujeron a ocho de ellos a centros médicos, de acuerdo con el reporte.

Lee además
Agentes federales inspeccionan parte de los cargamentos de biodiésel que presuntamente tenían como destino una empresa cubana sancionada.
ACCIONES

EEUU incauta 90 cargamentos de combustible en Florida y Texas destinados a empresa estatal cubana sancionada
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
FUE ILEGAL

Corte ordena expurgar informe sobre $10 millones de Hope Florida

Al cierre de esta nota, las autoridades no habían informado la gravedad de las lesiones ni precisado cuántos afectados eran pasajeros o integrantes de la tripulación.

Los registros de vuelo confirman el desvío del AV42 a Miami y muestran que Avianca programó posteriormente un trayecto desde MIA hacia Nueva York para continuar el viaje.

La información permanece en desarrollo. Todavía falta conocer dónde ocurrió la turbulencia, cuántas personas viajaban a bordo, qué tipo de lesiones sufrieron los hospitalizados y si Avianca realizará una inspección técnica de la aeronave antes de devolverla al servicio.

Temas
Te puede interesar

Isaias roza categoría 3 y acelera preparativos en el Panhandle de Florida

Benjamin Netanyahu apunta a un adoctrinamiento "islamista radical" del copiloto implicado en incidente del vuelo a Israel

Benjamin Netanyahu señala a uno de los piloto de intentar estrellar avión con 174 pasajeros

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Yansel Hernández, de 34 años, y René Quintana, de 31
SUCESO

FBI rescata a hombre secuestrado en Westchester; exigían cuatro millones de dólares

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 
JUSTICIA

Juez niega a Cilia Flores el arresto domicilario por riesgo de fuga; seguirá presa en Nueva York

Jessica Biel, Arturo Castro y John Cena asisten al evento «Front Row» de SiriusXM con el elenco de «Matchbox» en los estudios de SiriusXM, el 5 de octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York.
CINE

John Cena y Jessica Biel conquistan el cine de acción con "Matchbox The Movie"

La opositora venezolana, vinculó una Venezuela libre con la seguridad nacional de EEUU en su mensaje a la representante del distrito 27 de Florida.
RESPALDO ELECTORAL

María Corina Machado da su apoyo electoral a María Elvira Salazar por su defensa de Venezuela

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
POLÉMICA

Fanáticos de Shakira expresan descontento con nueva fecha de cierre de su residencia

Te puede interesar

El huracan Isaias en las primeras horas del viernes 9 octubre de 2026.
TEMPORADA DE HURACANES

Isaias roza categoría 3 y acelera preparativos en el Panhandle de Florida

Por Daniel Castropé
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
VENEZUELA

Marco Rubio convoca a reunión a jefa de delegación que negocia con el chavismo en Venezuela

Fachada del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
EMERGENCIA

Reportan ocho hospitalizados tras turbulencia severa en vuelo de Avianca desviado a Miami

El exitoso empresario chileno Rodrigo Berthet, fundador de Grupo Blascool.
ECONOMíA

Empresario chileno proyecta expansión en EEUU con su modelo empresarial

La opositora venezolana, vinculó una Venezuela libre con la seguridad nacional de EEUU en su mensaje a la representante del distrito 27 de Florida.
RESPALDO ELECTORAL

María Corina Machado da su apoyo electoral a María Elvira Salazar por su defensa de Venezuela