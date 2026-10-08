John Cena y Jessica Biel conquistan el cine de acción con "Matchbox The Movie"

Jessica Biel, Arturo Castro y John Cena asisten al evento «Front Row» de SiriusXM con el elenco de «Matchbox» en los estudios de SiriusXM, el 5 de octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York.

LOS ÁNGELES.- John Cena pasó buena parte de su infancia jugando con los carritos Matchbox, por lo que no le costó trabajo abrazar la oportunidad de ponerse detrás del volante y pisar el acelerador en Matchbox The Movie.

La comedia de acción que estrena este viernes en Apple TV sigue el reencuentro de un grupo de amigos de infancia, que toma otra dimensión al quedar involuntariamente en el medio de una rocambolesca misión para recuperar una ojiva nuclear.

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Protagonizada por Cena, Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson y Teyonah Parris, la película dirigida por Sam Hargrave mezcla escenas llenas de adrenalina con momentos de humor.

También trae una carga de nostalgia por los carritos que nacieron luego de que el ingeniero inglés Jack Odell diseñara el primer modelo para cumplir las reglas de una escuela británica en 1952 que solo aceptaba juguetes que cupiesen en una caja de fósforos.

"Si tienes recuerdos de infancia de los Matchbox como yo, vas a apreciar las pistas que tiene", dijo el actor en una rueda de prensa.

"Pero si no sabes nada de los Matchbox o de la franquicia de Mattel, vas a disfrutar la película", agregó el exluchador.

Las escenas de acción desafiaron tanto a Cena como a su coprotagonista, Jessica Biel.

Para Cena el entrenamiento se enfocó más en aprender a moverse de forma diferente y a pelear con más fluidez.

"Y, por supuesto, a tener el valor de saltar de un edificio", dijo.

Ya para Biel, lo que la sacó de su zona de confort fue maniobrar al volante.

"Nunca había aprendido a hacer un trompo en un carro, hacerlo girar 180 grados y detenerlo en una marca determinada", comentó.

"Inyección de adrenalina"

Para Biel la experiencia era una inyección de adrenalina.

"Cuando manejaba, iba a más de 60 millas por hora (casi 100 km/h) por una autopista, con un montón de vehículos con cámaras por todas partes, hombres en motocicletas, mujeres conduciendo enormes camiones y todo moviéndose", dijo.

Con exigentes escenas de acción, para ambos actores fue crucial la dirección de Hargrave, conocido por su trabajo como doble y coordinador de acrobacias en producciones del MCU.

"Fue una gran ventaja para esta película por su experiencia y su conocimiento de las escenas de riesgo, y por cómo le gusta hacer las cosas de manera práctica", comentó Biel.

Para los actores también fue una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de las amistades y para contar anécdotas detrás del volante.

John Cena, un coleccionista de automóviles, contó que uno de los carros más importantes de su vida fue "un Lamborghini falso".

El vehículo, que compró con la idea de transformarlo por poco dinero y que terminó consumiendo dos décadas de trabajo y 825.000 dólares, fue un golpe económico que le dejó enseñanzas de vida.

Entre ellas que "si crees que (un negocio) es muy bueno para ser verdad, es muy bueno para ser verdad".

FUENTE: Con información de EFE