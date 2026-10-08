jueves 8  de  octubre 2026
CINE

John Cena y Jessica Biel conquistan el cine de acción con "Matchbox The Movie"

La comedia de acción sigue el reencuentro de un grupo de amigos que toma otra dimensión al quedar en el medio de una misión para recuperar una ojiva nuclear

Jessica Biel, Arturo Castro y John Cena asisten al evento «Front Row» de SiriusXM con el elenco de «Matchbox» en los estudios de SiriusXM, el 5 de octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Jessica Biel, Arturo Castro y John Cena asisten al evento «Front Row» de SiriusXM con el elenco de «Matchbox» en los estudios de SiriusXM, el 5 de octubre de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Noam Galai / Getty Images via AFP

LOS ÁNGELES.- John Cena pasó buena parte de su infancia jugando con los carritos Matchbox, por lo que no le costó trabajo abrazar la oportunidad de ponerse detrás del volante y pisar el acelerador en Matchbox The Movie.

La comedia de acción que estrena este viernes en Apple TV sigue el reencuentro de un grupo de amigos de infancia, que toma otra dimensión al quedar involuntariamente en el medio de una rocambolesca misión para recuperar una ojiva nuclear.

Lee además
Escena de la obra El Perro del Hortelano, by Teatro El Público Carlos Díaz and FUNDarte (Miami). 
ESCENA

FUNDarte presenta programación de octubre
Taylor Swift asistió a la 55ª Gala Anual de Inducción y Premios del Salón de la Fama de los Compositores en el Hotel Marriott Marquis el 11 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.
CELEBRIDADES

Taylor Swift pide proteger su voz de la IA en el mercado europeo

Protagonizada por Cena, Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson y Teyonah Parris, la película dirigida por Sam Hargrave mezcla escenas llenas de adrenalina con momentos de humor.

También trae una carga de nostalgia por los carritos que nacieron luego de que el ingeniero inglés Jack Odell diseñara el primer modelo para cumplir las reglas de una escuela británica en 1952 que solo aceptaba juguetes que cupiesen en una caja de fósforos.

"Si tienes recuerdos de infancia de los Matchbox como yo, vas a apreciar las pistas que tiene", dijo el actor en una rueda de prensa.

"Pero si no sabes nada de los Matchbox o de la franquicia de Mattel, vas a disfrutar la película", agregó el exluchador.

Las escenas de acción desafiaron tanto a Cena como a su coprotagonista, Jessica Biel.

Para Cena el entrenamiento se enfocó más en aprender a moverse de forma diferente y a pelear con más fluidez.

"Y, por supuesto, a tener el valor de saltar de un edificio", dijo.

Ya para Biel, lo que la sacó de su zona de confort fue maniobrar al volante.

"Nunca había aprendido a hacer un trompo en un carro, hacerlo girar 180 grados y detenerlo en una marca determinada", comentó.

"Inyección de adrenalina"

Para Biel la experiencia era una inyección de adrenalina.

"Cuando manejaba, iba a más de 60 millas por hora (casi 100 km/h) por una autopista, con un montón de vehículos con cámaras por todas partes, hombres en motocicletas, mujeres conduciendo enormes camiones y todo moviéndose", dijo.

Con exigentes escenas de acción, para ambos actores fue crucial la dirección de Hargrave, conocido por su trabajo como doble y coordinador de acrobacias en producciones del MCU.

"Fue una gran ventaja para esta película por su experiencia y su conocimiento de las escenas de riesgo, y por cómo le gusta hacer las cosas de manera práctica", comentó Biel.

Para los actores también fue una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de las amistades y para contar anécdotas detrás del volante.

John Cena, un coleccionista de automóviles, contó que uno de los carros más importantes de su vida fue "un Lamborghini falso".

El vehículo, que compró con la idea de transformarlo por poco dinero y que terminó consumiendo dos décadas de trabajo y 825.000 dólares, fue un golpe económico que le dejó enseñanzas de vida.

Entre ellas que "si crees que (un negocio) es muy bueno para ser verdad, es muy bueno para ser verdad".

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Mia Goth pide el divorcio de Shia LaBeouf y solicita custodia de su hija

Netflix anuncia segundo "spin-off" de Bridgerton

Pitbull lanza álbum de duetos junto a famosos colaboradores

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 
JUSTICIA

Juez niega a Cilia Flores el arresto domicilario por riesgo de fuga; seguirá presa en Nueva York

Yansel Hernández, de 34 años, y René Quintana, de 31
SUCESO

FBI rescata a hombre secuestrado en Westchester; exigían cuatro millones de dólares

El juez de distrito George OToole Jr., de Boston, ordenó suspender la aplicación de la normativa federal que regula multas a inmigrantes que incumplen órdenes de deportación y las sanciones emitidas bajo el procedimiento luego del 27 de julio de 2025 (imagen referencial)
MIGRACIÓN

Juez federal frena multas impuestas por Trump a inmigrantes por incumplir órdenes de salida de EEUU

Te puede interesar

La opositora venezolana, vinculó una Venezuela libre con la seguridad nacional de EEUU en su mensaje a la representante del distrito 27 de Florida.
RESPALDO ELECTORAL

María Corina Machado da su apoyo electoral a María Elvira Salazar por su defensa de Venezuela

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
FUE ILEGAL

Corte ordena expurgar informe sobre $10 millones de Hope Florida

Figuras principales de la dictadura cubana arremeten contra EEUU por desmantelar red de envío ilegal de combustible a Cuba.
EEUU-CUBA

Régimen cubano acusa de piratería a EEUU tras incautaciones de combustible

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 
JUSTICIA

Juez niega a Cilia Flores el arresto domicilario por riesgo de fuga; seguirá presa en Nueva York

Raymond Williams Carr, de 69 años.
ALERTA POLICIAL

Buscan a hombre con Alzheimer desaparecido en el suroeste de Miami-Dade