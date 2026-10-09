Trump crea comisión para investigar a gobernadora de la Fed acusada de corrupción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó una comisión para investigar a Lisa Cook, gobernadora de la Fed investigada por corrupcción por un denunciado fraude hipotecario, informó el viernes la Casa Blanca.

Los miembros de la comisión celebrarán una audiencia presencial sobre Lisa Cook el 5 de noviembre en la Casa Blanca, en lo que parece el paso final para destituir a esta integrante del Comité Regulador Monetario de la Reserva Federal

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El presidente Trump, con las pruebas fehacientes que existen, considera inaudito que una gobernadora de la Reserva Federal conserve su cargo, después de haber utilizado vías fraudulentas para obtener ventajas fiscales en la compra de propiedades.

Meses atrás la Corte Suprema de EEUU bloqueó de forma temporal la destitución de Cook ordenada por Trump. Esta es la primera vez en los 113 años de historia de la Fed que un Presidente toma una medida de este tipo contra un miembro de la institución encargada de fijar la política financiera de Estados Unidos.

Trump decidido a destituir a Cook por corrupción

El Máximo Tribunal consideró que la gobernadora de la Fed no fue notificada de su cese ni se le dio la oportunidad de defenderse de las acusaciones vertidas en su contra, pero no quiere decir que se oponga a alguna investigación o sentencia si es culpable contra Cook.

"Como Presidente, es mi deber garantizar que las leyes se cumplan, lo que incluye destituir a los subordinados en los que no se puede confiar", afirmó Trump en el comunicado fechado el 7 de octubre.

Poco después del anuncio de la Casa Blanca, los abogados de la gobernadora mostraron su preocupación por esta audiencia.

"A la luz de las declaraciones del Presidente en las que afirma que ya ha decidido destituir a la gobernadora Cook, tenemos serias preocupaciones sobre esta audiencia", afirmaron en un comunicado los abogados Abbe Lowell y Norm Eisen.

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FUENTE: Con información de AFP.