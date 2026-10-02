Jaime Higuera: crecer, cuestionarlo todo y construir una vida con más libertad

El influencer español Jaime Higuera en una de sus publicaciones sobre el valor humano.

MIAMI.- A sus 27 años, el fundador y CEO de E-com Growth Partners ha convertido el emprendimiento digital y el crecimiento personal en los ejes de un contenido que invita a replantearse la manera en que entendemos el éxito, el dinero y el tiempo.

Hay personas que uno empieza siguiendo en redes por curiosidad y termina escuchando porque, de alguna manera, consiguen poner en palabras preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. Y Jaime Higuera es uno de esos casos.

El joven español revoluciona las redes hablando de negocios, crecimiento personal, libertad financiera y, sobre todo, de algo que me parece todavía más interesante: la posibilidad de diseñar una vida que no esté definida por un salario, un horario o el camino que otros han trazado.

Y confieso que hay un detalle que hace que me resulte todavía más fácil conectar con su contenido: Jaime y yo compartimos signo zodiacal. Es Acuario, nació el 5 de febrero de 1999. Aunque tal vez él no crea en la Astrología. Quizás por eso me resulta familiar esa manera de cuestionar lo establecido, de mirar hacia el futuro y preguntarse constantemente si existe una forma diferente de hacer las cosas. ¡Más Acuario, imposible!

Y podría ser mi hijo, además. Mi hijo nació en agosto de ese mismo año.

Su trayectoria profesional se desarrolla en el mundo del e-commerce (comercio electrónico) y el marketing digital. Como fundador de E-com Growth Partners, ha impulsado un concepto que combina la labor de marketing y estrategias de crecimiento de una marca.

Pero lo que llama la atención de su contenido no es solamente la terminología empresarial o las cifras que suele compartir, sino la filosofía que aparece detrás de ellas.

En sus publicaciones insiste en una idea: no se trata simplemente de trabajar más, sino de aprender a trabajar de otra manera. En una de sus reflexiones cuenta que comenzó con apenas 100 euros y que el verdadero cambio llegó cuando entendió que el valor no estaba en cuánto dinero tenía para empezar, sino en lo que podía aportar.

Esa idea domina gran parte de su discurso. Higuera habla de dejar de vender tiempo para comenzar a vender resultados, de desarrollar habilidades y construir oportunidades que permitan crecer, en vez de intercambiar horas por dinero.

Y quizá ahí está una de las razones por las que su contenido resulta tan llamativo. Porque mientras muchos a los 27 años todavía están intentando descubrir qué quieren hacer profesionalmente, él ya habla de negocios, estrategia, disciplina, hábitos, propósito y libertad.

View this post on Instagram A post shared by Jaime Higuera (@jaimehiguera1)

Eso sí, hablar de libertad financiera no significa que exista una fórmula mágica para conseguirla. Se requiere habilidades, trabajo, riesgo y resultados, y las propias plataformas de Higuera presentan sus programas de formación para desarrollar esas capacidades.

Lo que sí resulta interesante de su propuesta es la filosofía detrás: la noción de que el crecimiento económico puede comenzar desde el crecimiento personal. Aprender, desarrollar una habilidad, entender el mercado, asumir responsabilidad por las decisiones y, sobre todo, dejar de pensar que el éxito depende sólo de tener las condiciones perfectas para comenzar.

Higuera también suele hablar de hábitos y de lo que denomina el “trabajo interno”: identificar aquello que nos frena. En uno de sus videos plantea que el cambio no siempre consiste en trabajar más, sino en eliminar los obstáculos internos que impiden avanzar.

Y eso, tal vez, sea lo que más me interesa de su filosofía. Porque detrás de las conversaciones sobre negocios digitales y nuevas formas de generar ingresos hay una pregunta mucho más humana: ¿qué hacemos con nuestra vida cuando dejamos de medirla por cuánto ganamos?

Para alguien que habla tanto de libertad, el concepto parece ir más allá del dinero. En su discurso también aparece la idea de recuperar tiempo, elegir con quién trabajar, construir relaciones y crear oportunidades. Se trata de utilizar el éxito empresarial como una herramienta para diseñar una vida con mayor autonomía.

Acuario, al fin y al cabo

Quizás por eso me resulta inevitable sentir cierta complicidad al escucharlo. No porque crea que exista una receta universal para alcanzar el éxito, sino porque admiro a quienes, especialmente desde jóvenes, se atreven a cuestionar las reglas y a preguntarse si podemos construir otras.

Precisamente, Jaime Higuera lo está haciendo desde el mundo digital, el emprendimiento y el comercio electrónico. Y mientras lo hace, utiliza sus plataformas no solo para hablar sobre estrategias de negocio, sino también para proponer una conversación mucho más amplia sobre cómo crecer en el plano personal.

Porque al final, quizá la verdadera libertad no radica solamente en ganar más, sino en poder decidir qué hacemos con aquello que el dinero no puede comprar: nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra vida.

Para conocer más de Jaime Higuera, visita su perfil en Instagram @jaimehiguera1