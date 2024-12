Lucy Benedetti: una líder en la industria automotriz del sur de Florida

MIAMI.- “Siempre he creído en la importancia de integrar y entender a cada cliente en su individualidad. Somos un equipo diverso, y eso nos hace fuertes”, afirmó Lucy Benedetti, Chief Operating Officer (directora de operaciones) de los concesionarios South Dade Kia of Miami, South Dade KIA of Homestead, y South Dade Toyota, y de South Dade Rent a Car.