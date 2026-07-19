domingo 19  de  julio 2026
EXILIO CUBANO

Luis Manuel Otero Alcántara reconstruye en Miami la Virgen que llevó rota desde Cuba como símbolo de esperanza

La recomposición de la Virgen de la Caridad del Cobre en la Ermita reunió a artistas, activistas y miembros del exilio en un acto que evocó la esperanza de reconstruir una Cuba libre

La ceremonia incluyó un llamado por la libertad de los presos políticos en Cuba, reflejado en un cartel con decenas de rostros de personas encarceladas.

La ceremonia incluyó un llamado por la libertad de los presos políticos en Cuba, reflejado en un cartel con decenas de rostros de personas encarceladas.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El sacerdote José Espino pone sus manos para reconstruir la Virgen.

El sacerdote José Espino pone sus manos para reconstruir la Virgen.

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Salomé García fue una de las personas que junto a Luisma ayudó al proceso de reconstrucción de la Patrona de Cuba.

Salomé García fue una de las personas que junto a Luisma ayudó al proceso de reconstrucción de la Patrona de Cuba.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Otero Alcántara respondió las preguntas de los medios de comunicación.&nbsp;

Otero Alcántara respondió las preguntas de los medios de comunicación. 

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El encuentro estuvo marcado por momentos de emoción, abrazos y muestras de apoyo al artista.

El encuentro estuvo marcado por momentos de emoción, abrazos y muestras de apoyo al artista.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Luis Manuel Otero Alcántara posa junto a la Virgen en el momento final del encuentro.

Luis Manuel Otero Alcántara posa junto a la Virgen en el momento final del encuentro.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Fragmentada, como metáfora de un país dividido, una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre traída desde La Habana comenzó a ser recompuesta apenas horas después de la llegada de Luis Manuel Otero Alcántara a Miami, durante un emotivo encuentro en el Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad.

El acto reunió a decenas de personas que quisieron sumarse a ese gesto colectivo de esperanza. Uno a uno, artistas, opositores, activistas, periodistas, familiares, amigos y seguidores colocaron los fragmentos de la figura hasta devolverle su forma original, en una acción que evocó el anhelo compartido de sanar las heridas de la nación cubana.

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Entre quienes participaron estuvieron el cantante Yotuel Romero, el boxeador Yordenis Ugás, el líder opositor José Daniel Ferrer y las activistas Anamely Ramos, Salomé García y Sissi Abascal, además de numerosos integrantes de la comunidad cubana del sur de Florida.

Mientras avanzaba el armado de la Virgen, se entonaron las notas del Himno Nacional, se escucharon canciones alegóricas y además, Otero Alcántara conversó con periodistas y con varias de las personas presentes sobre el significado del gesto y el mensaje que quiso transmitir al llevar la imagen desde la isla hasta Miami.

Padre José Espino, rector del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad del Cobre.

Padre José Espino, rector del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad del Cobre.

Para el padre José Espino, rector del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad, la decisión del artista de traer la Virgen fragmentada y comenzar a recomponerla precisamente en ese templo trasciende el ámbito religioso.

“Ha decidido que la manera de expresar su deseo para Cuba es restaurarla. Está rota como símbolo de lo que hay que hacer con ese país”, expresó en declaraciones concedidas a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Espino explicó que la imagen ocupará un espacio temporal en el recinto mientras concluye el proceso de ensamblaje y, posteriormente, se evaluará el lugar donde quedará expuesta de forma permanente.

“Ahora mismo permanecerá aquí por todo el significado que tiene este lugar. Cuando concluya la restauración decidiremos cuál será el espacio más apropiado para conservarla”, comentó.

Para el sacerdote, tampoco fue casual que Otero Alcántara eligiera la Ermita como su primera visita tras llegar a Estados Unidos.

“Ha sido la realidad de muchos cubanos. Cuando llegan a Miami, este es el primer lugar que visitan. La Ermita es el corazón del exilio, la memoria de nuestra fe y de nuestra cultura. Nos recuerda no solo de dónde venimos, sino también hacia dónde estamos caminando”, afirmó.

A su juicio, el gesto resume el anhelo de millones de cubanos de volver a ver un país reconciliado después de décadas de separación, destierro y confrontación.

Antes de concluir el encuentro, el párroco dirigió un mensaje a quienes permanecen en la isla.

“No están solos”, aseguró.

Reconoció que desde el exilio no siempre resulta sencillo aliviar el sufrimiento de quienes viven en Cuba, pero sostuvo que la comunidad cubana continúa buscando maneras de acompañarlos.

“Hacemos todo lo posible por ayudarlos y aliviar su dolor. No solo con la oración, sino también con los esfuerzos que realizamos desde aquí para acompañarlos y mantener viva la esperanza de un futuro mejor”, manifestó.

La jornada concluyó entre abrazos, fotografías, aplausos, gritos de Libertad y el clamor por la liberación de los miles de presos políticos que aun están en las mazmorras de la dictadura. Más que recomponer una figura religiosa, el encuentro terminó convertido en un acto colectivo de esperanza. Cada fragmento que volvió a ocupar su lugar evocó también el deseo compartido de ver algún día una Cuba reconciliada, libre y unida.

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