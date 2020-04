Madre cubana separada de su hija por la pandemia suplica más tiempo para verla

"Esta influenza se complicó con una neumonía, y se le practicó un coma inducido. Estuvo dos semanas con sedantes, y luego de eso muscularmente se me murió. No mueve ni un dedito. Me conoce y conoce a sus hermanas, pero no puede hablar. No sé si cuando pueda respirar nuevamente por ella misma volverá a comunicarse", dijo entre lágrimas.

SÚPLICA A LAS AUTORIDADES

El 22 de enero Kenia fue ingresada al hospital, y el 23 de marzo a Teresita se le informó que no podría visitarla más debido a las nuevas normas impuestas tras la pandemia del Covid-19. Posteriormente, a madre e hija se le practicaron las pruebas del coronovirus, ambas arrojaron resultados negativos, sin embargo, para evitar contagios no se le permitió a Teresita seguirla visitando.

"Yo sé que le hago falta a Kenia... Cuando un niño está enfermo es cuando más quiere ver a su madre. Además, ella no sabe expresarse. Las enfermeras sabrán mucho de medicina, pero nadie la conoce mejor que yo".

"El hospital me dijo que me dejaría entrar a verla 10 minutos una vez a la semana, pero eso es muy poco tiempo. Mi hija está triste y su mirada está perdida. Me da mucho sentimiento, porque no quiero que piense que su madre la abandonó. Yo nunca en mi vida me he separado de Kenia. Son 42 años cuidándola, completamente sola, ella es mi vida", finalizó.

Teresita Rosales busca el apoyo de autoridades para que le ayuden a visitar con mayor frecuencia a su hija, y pide que a Kenia -a pesar de su edad- se la considere una niña y reciba el mismo trato y contención familiar que se le está permitiendo a los padres de los niños ingresados en el Miami Children's Hospital, quienes -según asegura- pueden visitar a sus hijos diariamente.

@camila_mendoza